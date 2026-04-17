U Crnoj Gori već počele tropske noći: Evo gdje se u narednim danima očekuje 36 stepeni

17.04.2026 13:58

У Црној Гори већ почеле тропске ноћи: Ево гдје се у наредним данима очекује 36 степени
Već danima Mediteran se nalazi pod uticajem veoma tople vazdušne mase, a temperatura prelazi 25 stepeni.

Jučerašnji dan donio je Podgorici čak 26 stepeni.

Prethodna noć na većem dijelu crnogorskog primorja i u Podgorici bila je tropska, s obzirom na to da se minimalna temperatura kretala od 20-21°C i da nije padala ispod 20 stepeni.

U prrlog tome ide i olujna bura, fenskog efekta, koja dodatno zagrijava vazduh.

Ovog poslijepodneva temperature su i do 25 stepeni, a Podgorica mjeri 27°C. Maksimalna temperatura u Podgorici biće danas čak 28 stepeni.

Veoma toplo biće i tokom vikenda, uz temperature oko ljetnih 25 stepeni.

Još toplije će narednih dana biti na jugozapadu Evrope.

Sa sjevera Afrike očekuje se priliv veoma tople vazdušne mase do Pirinejskog poluostrva, pa će maksimalna temperatura biti preko 30 stepeni, a na jugu i jugozapadu Španije lokalno i do 35-36 stepeni, što su ljetne vrijednosti.

Najvrelije će biti na širem području Sevilje i Kordobe, a u Madridu se očekuje do 28-30 stepeni.

Tropska vazdušna masa prodraće sve do zapadne Evrope i Francuske.

Znatno ugodnije očekuje se na obali Sredozemnog mora, uz temperature do 25 stepeni.

Ove temperature više su i za desetak do 15 stepeni od prosjeka za sredinu aprila.

Posljednih godina sve ranije se bilježe tropski talasi i vrlo visoke temperature na Pirinejskom poluostrvu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

