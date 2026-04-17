Oglasila se policija o udesu u Laktašima

I.P. povrijeđen je danas u saobraćajnoj nezgodi koja se u mjestu Jakupovci, saopšteno je iz policije.

Povrijeđenoj je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske

U nezgodi, koja se dogodila oko 07:55 časova u na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, učestvovao je folksvagen kojim je upravljalo lice B.B. i motocikl fuego kojim je upravljalo lice I.P., oba iz Laktaša.

Hronika Saobraćajka u Laktašima, povrijeđen motociklista

Policijski službenici Policijske stanice Laktaši obavili su uviđaj na licu mjesta saobraćajne nezgode.

"O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", navode iz PU Banjaluka.