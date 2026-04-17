Logo
Large banner

Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru predložen pritvor

Autor:

Ognjen Matavulj
17.04.2026 12:39

Komentari:

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Jovici Grujiću (34) i Aleksandru Travaru (35) iz Banjaluke, uhapšenima u akciji ”Insajder 2” u kojoj je zaplijenjeno 3,5 kilograma marihuane.

Kako je saopštilo tužilaštvo obojica su osumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Marihuana namijenjena prodaji u Banjaluci

”Osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih lica neovlašteno nabavljali veću količinu opojne droge marihuane, te istu držali i prenosili u namjeri dalje prodaje na teritoriji Grada Banjaluka”, saopštilo je OJT Banjaluka.

eskadron sprovodjenje11

Hronika

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

Dodaju da je pritvor predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

U pretresima oduzeta droga i pištolj

Grujić i Travar uhapšeni su 15. aprila u akciji ”Insajder 2”. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta.

Акција Инсајдер 2

Hronika

Akcija ”Insajder 2”: Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!

”U pretresima je pronađen i oduzet kanabis, ukupne bruto mase 3,48 kilograma, novac, pištolj ”CZ” kalibra 7,65 mm i 50 komada metaka”, saopštila je PU Banjaluka.

Grujić prošle godine osuđen zbog 27 kilograma marihuane

Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.

jovica grujic atv

Hronika

Zbog droge ”pao” Jovica Grujić, osumnjičeni za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića

Hapšenje Grujića usljedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jovica Grujić

Akcija "Insajder"

trgovina drogom

zaplijenjena marihuana

Predložen pritvor

OJT Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Трамвај

Hronika

Muškarac uhapšen nakon što je napao ženu u tramvaju

1 h

0
Лажна дојава о бомбама у школама

Hronika

Lažna dojava o bombama u školama

1 h

0
Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Od‌jeknula snažna detonacija: Dignut u vazduh džip poznatog MMA borca

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner