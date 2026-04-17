Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru predložen pritvor

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Jovici Grujiću (34) i Aleksandru Travaru (35) iz Banjaluke, uhapšenima u akciji ”Insajder 2” u kojoj je zaplijenjeno 3,5 kilograma marihuane.

Kako je saopštilo tužilaštvo obojica su osumnjičeni da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Marihuana namijenjena prodaji u Banjaluci

”Osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih lica neovlašteno nabavljali veću količinu opojne droge marihuane, te istu držali i prenosili u namjeri dalje prodaje na teritoriji Grada Banjaluka”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodaju da je pritvor predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučivaće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

U pretresima oduzeta droga i pištolj

Grujić i Travar uhapšeni su 15. aprila u akciji ”Insajder 2”. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta.

”U pretresima je pronađen i oduzet kanabis, ukupne bruto mase 3,48 kilograma, novac, pištolj ”CZ” kalibra 7,65 mm i 50 komada metaka”, saopštila je PU Banjaluka.

Grujić prošle godine osuđen zbog 27 kilograma marihuane

Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.

Hapšenje Grujića usljedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.