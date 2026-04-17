Lažna dojava o bombama u školama

ATV
17.04.2026 11:19

Лажна дојава о бомбама у школама
Na adrese nekoliko škola i institucija na području grada Zenice danas su stigle dojave o navodno postavljenim bombama zbog čega su deca evakuisana iz škola.

To je za Radio Sarajevo potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović koja je rekla da je stepen bezbjednosnih provjera podignut na najviši nivo.

Vjencanje brak

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

"Jutros je primljen mejl u kojem se izražavaju određene prijetnje prema policiji, školama i drugim grupama i institucijama grada Zenice. U toku je evakuacija djece iz škola i pregledi, uz saradnju sa drugim agencijama iz nadležnosti bezbjednosti", dodala je Ekinović.

Pročitajte više

Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

2 h

0
Крао сребрнину из Јелисејске палате и продавао на интернету: Ево колику казну је добио

Svijet

Krao srebrninu iz Jelisejske palate i prodavao na internetu: Evo koliku kaznu je dobio

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Od‌jeknula snažna detonacija: Dignut u vazduh džip poznatog MMA borca

2 h

0
Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.

Ekonomija

Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

2 h

0

Više iz rubrike

Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Od‌jeknula snažna detonacija: Dignut u vazduh džip poznatog MMA borca

2 h

0
пруга илустрација

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

2 h

0
Затвор

Hronika

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

