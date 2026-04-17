Lažna dojava o bombama u školama

Na adrese nekoliko škola i institucija na području grada Zenice danas su stigle dojave o navodno postavljenim bombama zbog čega su deca evakuisana iz škola.

To je za Radio Sarajevo potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović koja je rekla da je stepen bezbjednosnih provjera podignut na najviši nivo.

"Jutros je primljen mejl u kojem se izražavaju određene prijetnje prema policiji, školama i drugim grupama i institucijama grada Zenice. U toku je evakuacija djece iz škola i pregledi, uz saradnju sa drugim agencijama iz nadležnosti bezbjednosti", dodala je Ekinović.