Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

17.04.2026 11:02

Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.
Foto: pexels/Moose Photos Follow

Voker Smit (54), državljanin Velika Britanija, otpušten je iz lanca Vaitrose nakon 17 godina rada.

Prije Uskrsa, Smit je primjetio muškarca koji je u torbu stavljao čokoladna jaja i zečiće. Kako tvrdi, radilo se o osobi koja je i ranije krala u toj prodavnici.

U pokušaju da spriječi krađu, oduzeo je torbu osumnjičenom, što je dovelo do fizičkog sukoba. Tokom incidenta jedno od čokoladnih jaja palo je na pod, a Smit je kasnije priznao da je "iz frustracije" bacio komad čokolade.

Zašto je dobio otkaz

Iako je tvrdio da je želeo da zaštiti prodavnicu, kompanija je odlučila da ga otpusti. Prema navodima, ranije mu je bilo zabranjeno da interveniše u situacijama krađe.

пруга

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

U mnogim trgovinskim lancima postoje jasna pravila takve situacije smiju da rješavaju isključivo obučeni radnici, poput obezbjeđenja ili prodajnih detektiva.

Reakcije javnosti i politike

Ovaj slučaj brzo je izazvao burne reakcije. Poslanik Kris Filip ocijenio je da situacija pokazuje rastuću drskost kriminalaca i nedostatak straha od posljedica.

On je pozvao da se Smit vrati na posao, navodeći da njegovo otpuštanje šalje „potpuno pogrešnu poruku“.

Odgovor kompanije

Kompanija Vaitrose saopštila je da medijski izvještaji ne prikazuju cijelu sliku.

U izjavi za Bi-bi-si, naveli su da ne mogu da komentarišu pojedinačne slučajeve, ali su potvrdili da su sprovedene sve procedure.

Posljedice za radnika

Za Smita posljedice su ozbiljne. Nedavno se uselio u novi stan i sada strahuje da bez stalnog prihoda neće moći da ga zadrži.

Ne isključuje ni mogućnost da ostane bez krova nad glavom, što je dodatno pojačalo empatiju javnosti i otvorilo pitanje da li je u ovom slučaju kažnjen pogrešan čovjek, prenosi Bizportal.

Pročitajte više

пруга илустрација

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

2 h

0
Свјетлост се пробија кроз воду до дубине

Region

Putnici sa broda uočili tijelo kako pluta u moru

2 h

0
Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Svijet

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

2 h

0
Затвор

Hronika

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

2 h

0

Više iz rubrike

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte ispod 100 dolara

5 h

0
Гд‌је је у Европи најтеже бити подстанар?

Ekonomija

Gd‌je je u Evropi najteže biti podstanar?

17 h

0
Исплаћено 6,4 милиона за подстицаје

Ekonomija

Isplaćeno 6,4 miliona za podsticaje

22 h

0
Катанац врата капија

Ekonomija

Zatvara se najluksuzniji hotel

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner