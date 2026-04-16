Dok se evropsko tržište nekretnina bori sa hroničnim nedostatkom ponude, zakupci širom kontinenta suočavaju se sa ozbiljnim udarom na novčanike.

Prema najnovijim podacima Eurostata za 2025. i početak 2026. godine, troškovi stanovanja sada „gutaju“ petinu prosječnog budžeta domaćinstava u EU, dok u zemljama poput Grčke taj udio ide i do dramatičnih 35%.

Potražnja „bježi” ponudi

Glavni pokretač rasta cijena je jednostavan, ali neumoljiv – potražnja raste brže od ponude. Visoke kamatne stope na stambene kredite tokom prethodnih godina „zaključale” su mnoge potencijalne kupce na tržištu zakupa, dodatno vršeći pritisak na cijene.

Eksperti ističu da su vlasnici nekretnina, suočeni sa većim troškovima održavanja, energetskom efikasnošću i poreskim izmjenama, taj teret postepeno prebacili na stanare. I zbog toga prosječan rast kirija u EU iznosio je 3,1%, ali su u nekim regionima zabilježeni dvocifreni skokovi.

Balkanski „bum”

Kada se pogleda mapa rasta, istočna Evropa i Balkan su u jasnom fokusu investitora i zakupaca.

Hrvatska je lider u EU sa rastom od čak 17,6%.

Crna Gora bilježi skok od 18,5%, dijelom zbog sve veće atraktivnosti za digitalne nomade i „short-term” zakupce. Srbija i okruženje: Dok su Grčka (10%), Mađarska (9,8%) i Bugarska (9,6%) iznad prosjeka EU, izuzetak je Sjeverna Makedonija sa skromnijim rastom.

Zanimljivo je da su najveće evropske ekonomije poput Njemačke (2,1%), Francuske (2,3%) i Španije (2,4%) ostale ispod prosjeka EU, što ukazuje na strožu regulaciju ili zasićenost tržišta.

Poseban fenomen predstavlja Turska, gd‌je je inflacija kirija dostigla nevjerovatnih 78%. Iako je vlada pokušala da ograniči rast na 25% do polovine 2024. godine, ova mjera se ispostavila kao kontraproduktivna.

Šta nas čeka dalje?

Iako su ograničenja za kratkoročno izdavanje (poput ErBnb-a) u nekim metropolama donijela blago olakšanje, stručnjaci su saglasni da bez značajnog povećanja građevinske aktivnosti pritisak na kirije će se nastaviti.

Za biznis zajednicu, ovo znači nove izazove u privlačenju talenata – odnos neto zarade i troškova stanovanja postaje ključni faktor pri odabiru lokacije za rad u 2026. godini., prenosi Bizlife.rs.