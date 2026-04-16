Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?

16.04.2026 19:47

Милош Орлић коментарише сјечу стабала уз Врбас
Influenser Miloš Orlić burno je reagovao na vijest da su posječena stabla uz Vrbas, što je izazvalo ogorčenje i bijes Banjalučana.

"Banjalučki san. Isjeći svako drvo uz rijeku, da to betoniraš da ljudi mogu šetati. Kao da moraju da se urade sve vaše prakse, odakle god, stavljanje čitave rijeke u je*eno betonsko korito. Kao da ne možemo baš zbog toga što imamo ovakav Vrbas, da ga očuvamo baš takvim, jer je baš takav jedinstven. Ako ćemo već da gradimo šetalište uz Vrbas, što je poželjno i lijepo, onda to može da se uradi na pitomiji način. Postoje ljudi koji znaju da to izvedu, a ne da se nepovratno uništi rijeka koju imamo. Ta jedinstvena ljepota, pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?", poručio je Orlić u svom videu.

Preko puta tvrđave Kastel na obali Vrbasa isječena su decenijama stara stabla uključujući i jednu vrbu, simbol grada i rijeke po kojoj nosi ime. Sve je sasječeno u ime "Banjalučke rive", velikog projekta koji su iznjedrili gradski mislioci.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković odgovornost prebacuje na druge. Kaže da nije bilo dovoljno pažnje i brige, što je po njemu nedopustivo.

On lično, kaže da ne može biti prisutan na svim gradilištima, zbog toga odgovornost prebacuje na drugi i dodaje da je predviđena sadnja 50 novih stabala.

