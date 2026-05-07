Mamini sinovi se rađaju u ova četiri znaka

Mamini sinovi su tema o kojoj bruje kafane i saloni, ali rijetko ko prizna da je upecao baš takvog.

Postoje četiri znaka zodijaka koji ne presjecaju pupčanu vrpcu, bez obzira na godine.

Mnoge žene prekasno shvate da u vezi uvek postoji i treća osoba čija je riječ posljednja.

Neki muškarci su jednostavno astrološki programirani da im majčino mišljenje ostane sveto slovo.

Prepoznajte ih na vrijeme, pre nego što njihova privrženost postane vaš nepremostiv problem.Po čemu se prepoznaju mamini sinovi u horoskopu

Rak: Emotivac koji večera kod mame svake nedelje

Rak je klasičan primjer muškarca vezanog za majku. Njegova mama je mjerilo svih stvari, od ukusa supe do izbora košulje.

Ako je vaša svekrva rekla da pirinač treba da se kuva tačno sedam minuta, znajte da ćete vi to slušati narednih trideset godina.

Ovaj znak nije zao, naprotiv. On je pažljiv, romantičan i nježan. Problem nastaje kada treba doneti odluku bez majčinog blagoslova. Tada Rak ćuti, povlači se u svoju školjku i čeka da neko drugi povuče potez.

Bik: Razmaženi gurman koji traži tanjir na stolu

Bik voli komfor, mir i toplu hranu. Njegova majka mu je decenijama servirala ručak tačno u podne, i sada od partnerke očekuje istu uslugu. Ako joj zakasnite sa supom, dobijate ćutanje koje traje danima.

Ovaj razmaženi sin zodijaka nije agresivan, samo je tvrdoglav. Promenu navika doživljava kao lični napad. Zato se često čuje rečenica: „Moja mama to nikada nije radila tako.“

Riba: Sanjar koji bježi kod mame čim zagusti

Riba je najsuptilniji predstavnik ove ekipe. Deluje samostalno, čak boemski, ali kada život pritisne, pakuje torbu i ide kod mame „na par dana“. Ti dani se često pretvore u nedelje.

Među nezrelim muškarcima u horoskopu, Riba je najteža za prepoznavanje na prvu loptu. Šarmantan je, povučen, deluje misteriozno. Ipak, kada treba platiti račune ili rešiti problem sa šefom, prvi poziv ide majci.

Lav: Princ kome je mama uvijek govorila da je najljepši

Lav je odrastao uz aplauz. Mama mu je svakog jutra ponavljala da je poseban, najpametniji i najzgodniji. To uvjerenje nosi cijelog života. Muškarci vezani za majku rođeni u znaku Lava očekuju isti tretman i od supruge.

Komplimenti moraju da padaju kao kiša. Kritika ga ranjava do srži. Ako mu kažete da je pogrešio, prvo će pozvati majku da potvrdi koliko ste vi nepravedni.

Kako prepoznati mamine sinove na vrijeme

Postoji nekoliko jasnih signala koje ne smijete da ignorišete na početku veze:

Majku zove više puta dnevno, čak i radi banalnih stvari

Sve vaše jelo poredi sa majčinim, glasno i bez takta

Finansijske odluke ne donosi bez konsultacije sa kućom

Praznike provodi isključivo kod roditelja, bez kompromisa

Vašu kritiku doživljava kao napad na celu porodicu

Ovi znakovi mamini sinovi često grade vrlo stabilne brakove, pod uslovom da partnerka prihvati svekrvu kao deo paketa. Ako niste spremni za to, bolje je da odmah razgovarate.

Da li je sve baš tako crno

Ne. Muškarci vezani za majku znaju da budu izuzetno odani, brižni i porodični. Onaj ko poštuje majku, najčešće poštuje i ženu. Problem nastaje samo kada majčina reč postane zakon iznad svega ostalog.

Ključ je u granici. Ako vaš partner ume da kaže „ne“ majci kada je to potrebno, niste u problemu. Ako ne umije, čeka vas dugo pregovaranje i puno ustupaka, piše Alo