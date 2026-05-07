Pijan napravio karambol: Udario u zgradu MUP-a Srpske

07.05.2026 13:14

Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Lice čiji su inicijali D.M. iz Šamca oštetilo je automobilom "be-em-ve" pet parkiranih automobila i oštetio fasadu Policijske stanice.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića 30 minuta nakon ponoći.

Tom prilikom vozilo je udarilo u saobraćajni znak, polomilo dva stabla i oštetilo pet parkiranih putničkih automobila. Usljed nezgode oštećena je i fasada zgrade Policijske stanice, kao i objekat Crvenog krsta.

Kod ovog lica je utvrđeno prisustvo 1,20 promila alkohola.

Do nezgode je došlo usljed neprilagođene brzine kretanja uslovima i stanju puta, prilikom čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Vozač je u ovoj nezgodi zadobio tjelesne povrede, a o njihovom stepenu dežurni ljekari se nisu izjasnili.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Šamac, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Tagovi :

Šamac

Saobraćajna nezgoda

utvrđeno prisustvo alkohola

PS Šamac

Komentari (0)
