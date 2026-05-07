Uhapšen vozač: Vozio sa 3,53 promila alkohola u krvi

Prnjavorska policija uhapsila je vozača čiji su inicijali D.J. iz ovog grada koji je pod dejstvom 3,53 promila alkohola u krvi učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

Saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom dogodila se juče u prnjavorskom mjestu Okolica, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. Na području ove uprave juče su evidentirana tri narušavanja javnog reda i mira i 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice povrijeđeno.

