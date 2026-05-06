Dramatično hapšenje u Laktašima, povrijeđeni policajci i osumnjičeni

Kristijan U. (20) iz Laktaša uhapšen je zbog sumnje da je napao policajce koji su prilikom kontrole vozila kod njega pronašli bijeli prah nalik kokainu.

U PU Banjaluka navode da je K.U. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pojašnjavaju da su policajci kontrolisali vozilo, u kojem se Kristijan vozio kao putnik.

”Kod K.U. pronađena je i oduzeta određena količina bijelog praha nalik kokainu. Tokom vršenja službenih radnji K.U. je fizički napao policajce i pružao je aktivan otpor prilikom hapšenja. Policijski službenici i K.U. su zadobili tjelesne povrede i ukazana im je ljekarska pomoć”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je alkotestiranjem kod Kristijana U. utvrđeno prisustvo od 1,61 g/kg alkohola u organizmu. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.