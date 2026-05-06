Oglasili se studenti o kažnjavanju zbog zastave Srpske: Objasnili šta se zaista dogodilo

Nedavni događaj u Hrvatskoj, gdje je student kažnjen zbog isticanja zastave Republike Srpske tokom sportskih susreta studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), izazvao je reakcije u čitavom regionu..

Dok javnost u Hrvatskoj sve glasnije uzvikuje da je riječ o „četničkoj provokaciji“, srpska javnost Hrvatsku optužuje za obnovu ustaštva. Učesnici događaja za portal Provjereno kažu da je sve neosnovano pretvoreno u međunacionalni sukob i da razloga za tako nešto apsolutno nema.

Okupio ih je sport, već desetu godinu zaredom, i sve je bilo kao i svih prethodnih godina. Međutim, prvi put je neko kažnjen zbog ovakve situacije.

Prije svega, pjesma nije bila četnička, niti se pozivalo na mržnju prema bilo kome. Riječ je o krajiškoj pjesmi, u kojoj nema ništa sporno.

Hrvatska je po drugi put domaćin ovakve manifestacije. Ove godine okupilo se 1.600 studenata, od kojih je više od 700 bilo Srba. Tokom decenijske tradicije održavanja ovog događaja, jedinog koji okuplja sportiste iz svih bivših jugoslovenskih republika, nikada nije bilo incidenta. Studenti iz Srbije i Republike Srpske kažu da ga nije bilo ni sada, ali da je neko sve pogrešno interpretirao i da je kazna pretjerana.

Studenti ističu da je isticanje simbola, puštanje muzike iz svojih krajeva i zdravo rivalstvo sastavni dio ove tradicije. Do sada, to niko nije tumačio kao provokaciju, već kao izraz identiteta u okviru fer-pleja.

U razgovoru za portal Provjereno, studenti naglašavaju da namjera kažnjenog kolege, kao ni ostalih učesnika, nikada nije bila produbljivanje jaza. Naprotiv, željeli su prevazići decenijske podjele.

Region Srbina protjerali iz Hrvatske jer je mahao zastavom Republike Srpske

"Mi te barijere ne rušimo teškim riječima, već kroz sport i neku vrstu mladalačkog prkosa stereotipima. Simboli se često koriste upravo da bi se na jedan neformalan način pokazalo da nas oni više ne mogu razdvojiti. To su naši interni načini da 'relativizujemo' stare netrpeljivosti i pokažemo da smo generacija koja gleda naprijed," navode studenti iz Srbije i Republike Srpske za portal Provjereno.

A da niko od samih učesnika nije uvrijeđen, niti isprovociran, potvrđuju i njihove kolege iz Hrvatske, koji su i sami isticali svoje simbole i ikonografiju, od kojih bi se neki u određenim krugovima takođe mogli smatrati osjetljivim. Oni su stali uz svoje kolege i osudili kažnjavanje jednog od studenata.

Osudama ovakvog sankcionisanja i porukama podrške i solidarnosti pridružile su se i kolege iz Slovenije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Federacije BiH.

"Svi smo isticali svoje. I Hrvati, i Srbi, i drugi narod. Niko nikome nije zamjerio, niti se iko osjetio uvrijeđenim, jer znamo zašto smo tu. Kazna koju je država izrekla jednom od nas je potez koji ne razumijemo i koji samo unosi nemir tamo gdje ga među nama nema," zajednički je stav studenata koji osuđuju ovakvu reakciju institucija.

Mladi sportisti podsjećaju da i profesionalci na najvećim svjetskim binama koriste nacionalne simbole kako bi proslavili uspjeh, ali da ipak uvijek šalju poruke zajedništva, zdravog nadmetanja i sportskog fer pleja.

Dok se u javnosti pokušava kreirati slika o novim tenzijama, studenti DIF-a poručuju da ostaju fokusirani na sportska nadmetanja. Njihov cilj ostaje isti kao i prije deset godina - druženje, sportski rezultati i dokazivanje da je teren jedino mjesto gdje treba da se odmjeravaju snage, piše Provjereno.