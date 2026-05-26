Hrvatica oduševila izgledom u 50.godini: Bivša misica odolijeva godinama

26.05.2026 17:37

хрватска мисица Рената Ловрић
Foto: Instagram/printscreen

Bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan "zapalila" je društvene mreže pozirajući u bikiniju te prikupila komplimente na račun mladolikog izgleda u 50. godini.

Sunčani dan iskoristila je na bazenu. Od‌jenula je žuti bikini, a stražnjicu je istakla u prvi plan.

Manekenstvom se počela baviti nakon što su je organizatori izbora ljepote primijetili na plaži u Brelima, gd‌je je radila kao spasiteljica. Ona je 2000. godine proglašena za Miss Universe Hrvatske.

Nakon ovog izbora ljepote, završila je kineziologiju i izgradila karijeru u fitnesu, treninzima i promociji zdravog života. Na društvenim mrežama najčešće objavljuje savjete o prehrani i treniranju, piše Kliks

"Na ženi se uvijek vidi kad je zadovoljna i sretna, a to ja jesam. Ostvarila sam sve svoje snove. Prvo, moja obitelj - to mi je uvijek bio cilj u životu. Imam dva sina, dobrog muža i onda sve funkcionira. Svi smo živi, zdravi, na okupu i jednostavno, to se vidi. Samo tada imaš snage izdržati ovaj tempo koji mi je zapravo moja šefica nametnula. Stroga mi je šefica - ja", rekla je ranije za Dnevnik.hr.

Govoreći o tome kako njen suprug Petar Buljan reaguje na to što je ona u centru pažnju zbog izazovnih fotografija, navela je:

''Teže to podnose svi ostali. Meni je lako za muža. Ja sam s mužem od 16. godine. Upravo slavimo 33 godine otkako smo zajedno. To je odnos u kojem smo stasali zajedno, odgajali se zajedno, stvarali sve zajedno. Tako da smo jednostavno nedodirljivi kad je riječ o tome što će ko reći. Uvijek smo nekako primjer drugima kako treba biti i mladim generacijama, da budu jaki, da drže svoju obitelj i da ne padaju pod to šta će ko reći, šta će misliti".

