Akcija "Cilj": Uhapšen odbornik Mladen Kulundžija i još sedam osoba

Ognjen Matavulj
26.05.2026 17:42

Акција "Циљ": Ухапшен одборник Младен Кулунџија и још седам особа
Foto: Youtube

Mladen Kulundžija, odbornik Potkozarskog narodnog pokreta u skupštini Grada Prijedor uhapšen je u sklopu akcije "Cilj", saznaje ATV.

Kako saznajemo, u sklopu ove akcije je uhapšeno ukupno osam osoba.

Pored Kulundžije, uhapšena je i Andrea Kačar, sekretar Komisije za polaganje vozačkih ispita, kao i Milenko Nedimović, vlasnik auto škole "Cilj" iz Novog Grada.

Kako je ranije pisao ATV, policija je izvršila pretres na 13 lokacija na području Prijedora, Kostajnice i Novog Grada.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovode operativnu akciju "CILj" usmjerenu na zloupotrebe oko polaganja vozačkih ispita", navode iz MUP-a Srpske.

Kako saznajemo osumnjičeni su za novac sređivali polaganje ispita za kandidate, pa čak iza one koji nisu ispunjavali zdravstvene uslove za vožnju. U tome su imali pomoć i pojedinih ljekara.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

