Akcija "Cilj": Uhapšeni vlasnici auto škola i članovi Komisije za polaganje vozačkih

Nekoliko vlasnika auto škola i članova Komisije za polaganje vozačkih ispita uhapšeno je u Novom Gradu u sklopu akcije "Cilj", saznaje ATV.

Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, pretresi su izvršeni na 13 lokacija na na području Prijedora, Kostajnice i Novog Grada.

"Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovode operativnu akciju "CILj" usmjerenu na zloupotrebe oko polaganja vozačkih ispita", navode iz MUP-a Srpske.

Kako saznajemo osumnjičeni su za novac sređivali polaganje ispita za kandidate, pa čak iza one koji nisu ispunjavali zdravstvene uslove za vožnju. U tome su imali pomoć i pojedinih ljekara.

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.