UKC: Pacijent izvršio samoubistvo, bio u teškom zdravstvenom stanju

Pacijent starije životne dobio izvršio je samoubistvo oko 11.30 časova skočivši sa petog sprata Klinike za opštu i abdominalnu hirugiju, saopštio je UKC Republike Srpske.

”Pacijent se nalazio u teškom zdravstvenom stanju, a prethodno je nekoliko puta operisan. Bio je hospitalizovan u jednokrevetnoj sobi, a dežurni ljekar ga je obišao tokom redovne vizite, dok je oko 30 minuta prije nemilog događaja obavljeno previjanje i uzorkovanje za laboratorijske nalaze”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je u skladu sa procedurom o svemu obaviješten MUP Republike Srpske i obezbjeđenje UKC Republike Srpske.