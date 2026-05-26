Izbo prijatelja bajonetom nakon svađe: Muškarac iz Zaječara podlegao povredama

Muškarac iz Zaječara uhapšen je zbog sumnje da je u toku noći počinio krivično djelo ubistvo nakon sukoba koji se dogodio u jednoj kući u tom gradu.
Prema nezvaničnim informacijama, dvojica prijatelja su sinoć zajedno boravila u kući jednog od njih kada je između njih došlo do rasprave, a potom i žestoke svađe. Tokom sukoba jedan muškarac je, kako se sumnja, oštrim predmetom nanio povredu drugom muškarcu u predjelu noge, a, prema prvim informacijama, sumnja se da je u napadu korišten bajonet.
Povrijeđeni je sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u zaječarsku bolnicu, nakon čega su ga ljekari transportovali na dalje liječenje u Niš. Uprkos naporima ljekara, nesrećni čovjek je jutros podlegao povredama.
Policija je ubrzo nakon incidenta uhapsila osumnjičenog, a istraga je u toku.
