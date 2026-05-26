Jedna osoba poginula u teškoj nesreći: Obustavljen saobraćaj u ovom dijelu BiH

Saobraćajna nesreća dogodila se danas na dionici magistralne ceste Kladanj-Živinice, u mjestu Podgajevi, a jedna osoba je poginula.

U nesreći su učestvovali automobil i motocikl. Saobraćaj je potpuno obustavljen, a vozila se usmjeravaju na obilaznicu preko mjesta Vrnojevići.

Republika Srpska Mazalica: Lagumdžija vrijeđa inteligenciju svojih sunarodnika

Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić za „Avaz“ je izjavila da je uviđaj u toku.

- Dogodila se saobraćajna nezgoda oko 11:30 sati u mjestu Podgajevi. Radi se o jednom motociklu i jednom putničkom motornom vozilu. Jedno lice je u ovoj nezgodi preminulo, a uviđaj je u toku – rekla je Sprečić.

Region Detalji krvavog napada u Zagrebu: Poludio kad je čuo kako pričaju sa konobaricom, pa potekao nož

Jedno lice je prevezeno u Dom zdravlja Živinice gdje je preminuo od posljedica saobraćajne nezgode, dodala je Sprečić.