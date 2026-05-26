Tragedija na UKC-u Republike Srpske: Pacijent poginuo u padu s petog sprata

26.05.2026 12:21

Pacijent, čiji identitet nije saopšten, poginuo je danas prilikom pada sa petog sprata zgrade Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Prve informacije ukazuju da se radi o samoubistvu.

”PU Banjaluka danas je u 11.40 časova prijavljeno da je pacijent skočio sa petog sprata zgrade UKC Republike Srpske. Na lice mjesta izašli su policijski službenici i slijedi vršenje uviđaja”, navode u PU Banjaluka.

Ukoliko se osjećate potišteno, imate sucidalne misli ili se suočavate sa problemima pomoć možete potražiti preko ”Plavog telefona” na broj 080 05 03 05.

