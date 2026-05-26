Motociklista podlegao nakon nesreće u Gradišci, naložena obdukcija

Autor:Ognjen Matavulj
Motociklista Dejan Davidović (28) iz Laktaša podlegao je povredama koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u Brestovčini kod Gradiške, potvrđeno je za ATV.
Nesreća se dogodila oko 13.30 časova na ulazu u Gradišku, na dijelu magistralnog puta Gradiška - Banjaluka. Nakon nesreće Davidoviću je hitno prevezen u UKC Republike Srpske, gdje je nažalost podlegao povredama.
Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici PU Gradiška, a tačne okolnosti i uzrok nesreće se istražuju.
”Dežurni tužilac obaviješten je o nezgodi i naložio je policijskim službenicima da preduzmu sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti nezgode. Naložena je obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpska, kao i druga potrebna vještačenja”, rečeno je ATV-u u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.
