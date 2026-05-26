Izgorio automobil u Sarajevu: Vatra se proširila i na stambeni objekat

Kako je danas saopštio MUP Kantona Sarajevu, u 02:10 sati je obaviještena PU Novi Grad da je u ulici Omera Kovača, opština Novi Grad, došlo do požara na putničkom motornom vozilu „Škoda Fabia“, koji se potom proširio na stambeni objekat u čijoj je blizini bilo parkirano vozilo.

- Dolaskom na lice mjesta policijski službenici su potvrdili navode iz prijave i ustanovili da su požar lokalizovali pripadnici PVB KS, da je na vozilu i stambenom objektu pričinjena materijalna šteta, te da povrijeđenih osoba nije bilo. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS, uz učešće ovlaštenog sudskog vještaka PPZ struke – saopšteno je iz MUP-a KS.

(Avaz)