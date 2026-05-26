Sedmoro ljudi zarobljeno u pećini: Tražili zlato, a onda je sve pošlo po zlu

26.05.2026 11:01

На фотографији се види пећина и тунел који води кроз пећину. На крају тунела је свјетлост.
Foto: Pexels/Siarhei Nester

Tajlandski stručnjaci za spasavanje iz pećina, koji su pomogli u dramatičnom izvlačenju omladinskog fudbalskog tima 2018. godine, od juče rade na izvlačenju sedam ljudi zarobljenih u poplavljenoj pećini u susjednom Laosu.

Sedam laoških seljana ušlo je u pećinu u centralnoj provinciji Ksajsombun, oko 120 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Vijentijana, 20. maja, objavila je državna agencija Laopatana njuz.

Tražili su zlato i ostali su zarobljeni u pećini nakon što je jaka kiša izazvala bujične poplave, blokirajući im izlaz, dodaje se.

Vlasti i seljani rade na ispumpavanju vode iz pećine, ali spasilački timovi nisu uspjeli da dođu do grupe.

Još uvijek ne znamo da li ima znakova života ili da li su još živi - rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP predsjednik laoškog udruženja dobrovoljaca za spasavanje.

Oko 100 ljudi iz Laosa i Tajlanda otišlo je na lokaciju u okrugu Long Čan kako bi pomoglo u operacijama spasavanja, saopštilo je udruženje.

Dva tajlandska spasilačka specijalista i još jedan stručnjak iz Finske, koji su učestvovali u spasavanju tima "Divlje svinje" – koji su proveli skoro tri nedjelje zarobljeni bujičnim poplavama u pećinskom kompleksu Tam Luang na sjeveru Tajlanda 2018. godine – stigli su u pećinu u Laosu u ponedjeljak.

Podsjetimo, svih 12 dječaka i njihov fudbalski trener spašeni su iz pećinskog kompleksa 2018. godine. Kapiten ekipe preminuo je 2023. godine u Velikoj Britaniji u sedamnaestoj godini, a britanska istraga kasnije je zaključila da je riječ o samoubistvu.

Laoska spasilačka grupa je u pismu od subote saopštila da se obraća dobrotvornim organizacijama u Tajlandu za specijalizovano osoblje i opremu, uključujući vodene pumpe, generatore i uređaje za termoviziju, kako bi pomogli u lociranju i izvlačenju sedam zarobljenih ljudi.

Grupa je opisala situaciju kao humanitarnu vanrednu situaciju i pozvala tajlandske partnere da doprinesu, jer spasioci rade u teškim uslovima poplave.

Misija je teška. Zbog kiše, kada smo sišli u pećinu morali smo da se povučemo jer je nivo vode rastao - rekao je tajlandski spasilac putem Fejsbuk stranice u nedjelju.

Sistem pećina, koji se nalazi u udaljenom području, proteže se duboko pod zemljom, sa više nivoa i nekim prolazima koji dosežu više od 100 metara od ulaza, saopštila je laoska spasilačka grupa, prenosi Kurir.

