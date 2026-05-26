Tužna vijest iz Brčkog: Preminuo Stevan R. Stević

Ugledni profesor, pisac, pjesnik i aforističar Stevan R. Stević iz Brčkog preminuo je u 69. godini života.
Odlazak profesora Stevića predstavlja veliki gubitak za akademsku zajednicu, ali i za književnu scenu Republike Srpske, gdje je ostavio dubok i neizbrisiv trag.
Stevan R. Stević je rođen 26. marta 1957. godine u Trnjacima, opština Brčko. Svoj visoki akademski put zaokružio je na Univerzitetu u Beogradu, gdje je doktorirao statističke nauke. Bio je redovni profesor Statistike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i dugogodišnji redovni profesor Ekonomskog fakulteta Brčko, odgajivši generacije uspješnih ekonomista.
Uprkos egzaktnoj profesiji, Stević je gajio veliku ljubav prema pisanoj riječi. Pisao je aforizme, pjesme i kratke priče. Tokom bogate književne karijere objavio je ukupno 19 knjiga, izdavši više samostalnih zbirki različitih žanrova, a zastupljen je i u nekoliko antologija aforizama. Čak 15 njegovih naslova objavila je Književna zajednica "Vaso Pelagić" iz Banjaluke.
Glavni urednik ove banjalučke izdavačke edicije, književnik Ranko Preradović, biranim riječima se oprostio od Stevića, ističući da je pisao vrlo lako, skoro naizust, ostvarujući čitku i pitku pjesmu.
"U životnu kružnicu naš pjesnik je unio sve ono što je naprosto morao kazati: od dječijih igara, viđenja radova na selu dječijim, ali i očima zrelog čovjeka, preko igrarija, pravih i onih inih ljubavi, sve do zalaska sunca i sopstvene slutnje zatvaranja te čudotvorne životne kružnice koju posjeduje svako od nas, ali je samo rijetki, poput Stevića, razaznaju i daju joj do značaja", rekao je Preradović.
Osim predavačkog i književnog rada, profesor Stević je bio izuzetno aktivan i u najvišim naučnim institucijama. Bio je član tima Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) za izradu Enciklopedije Republike Srpske, kao i član Sekcije za ekonomske nauke Odbora društvenih nauka ANURS-a. Njegov stručni umetnički i naučni kapacitet potvrđen je i učešćem u timu za izradu Internacionalne enciklopedije statistike. Mjesto i vrijeme sahrane Stevana R. Stevića biće poznati naknadno.
