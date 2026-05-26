Tužna vijest iz Brčkog: Preminuo Stevan R. Stević

Ugledni profesor, pisac, pjesnik i aforističar Stevan R. Stević iz Brčkog preminuo je u 69. godini života.

Odlazak profesora Stevića predstavlja veliki gubitak za akademsku zajednicu, ali i za književnu scenu Republike Srpske, gdje je ostavio dubok i neizbrisiv trag.

Spoj statistike i književnosti

Stevan R. Stević je rođen 26. marta 1957. godine u Trnjacima, opština Brčko. Svoj visoki akademski put zaokružio je na Univerzitetu u Beogradu, gdje je doktorirao statističke nauke. Bio je redovni profesor Statistike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i dugogodišnji redovni profesor Ekonomskog fakulteta Brčko, odgajivši generacije uspješnih ekonomista.

Uprkos egzaktnoj profesiji, Stević je gajio veliku ljubav prema pisanoj riječi. Pisao je aforizme, pjesme i kratke priče. Tokom bogate književne karijere objavio je ukupno 19 knjiga, izdavši više samostalnih zbirki različitih žanrova, a zastupljen je i u nekoliko antologija aforizama. Čak 15 njegovih naslova objavila je Književna zajednica "Vaso Pelagić" iz Banjaluke.

Književni rukopis lakog i pitkog stila

Glavni urednik ove banjalučke izdavačke edicije, književnik Ranko Preradović, biranim riječima se oprostio od Stevića, ističući da je pisao vrlo lako, skoro naizust, ostvarujući čitku i pitku pjesmu.

"U životnu kružnicu naš pjesnik je unio sve ono što je naprosto morao kazati: od dječijih igara, viđenja radova na selu dječijim, ali i očima zrelog čovjeka, preko igrarija, pravih i onih inih ljubavi, sve do zalaska sunca i sopstvene slutnje zatvaranja te čudotvorne životne kružnice koju posjeduje svako od nas, ali je samo rijetki, poput Stevića, razaznaju i daju joj do značaja", rekao je Preradović.

Veliki doprinos Enciklopediji Srpske

Osim predavačkog i književnog rada, profesor Stević je bio izuzetno aktivan i u najvišim naučnim institucijama. Bio je član tima Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) za izradu Enciklopedije Republike Srpske, kao i član Sekcije za ekonomske nauke Odbora društvenih nauka ANURS-a. Njegov stručni umetnički i naučni kapacitet potvrđen je i učešćem u timu za izradu Internacionalne enciklopedije statistike. Mjesto i vrijeme sahrane Stevana R. Stevića biće poznati naknadno.