Ohrabrujuća prognoza: Danas do 33 stepena

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova, a u drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima moguć je slab lokalni pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.