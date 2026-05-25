Slavimo važnu svetiteljku: Zašto sutra nikako ne treba da spremate ovu namirnicu

25.05.2026 21:28

Foto: SPC

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 26. maja obeležavaju praznik posvećen Svetoj mučenici Glikeriji, jednoj od ranohrišćanskih svetiteljki čiji je život, prema predanju, obilježen neustrašivom vjerom i čudesnim događajima koji se i danas prepričavaju.

Njena priča zauzima posebno mjesto u crkvenom predanju zbog brojnih iskušenja kroz koja je prošla, ali i duhovne snage koju je pokazala.

Ko je bila Sveta Glikerija

Prema crkvenom predanju, Sveta Glikerija je živjela u vrijeme rimskog cara Antonina, u periodu progona hrišćana. Bila je pozvana da prinese žrtvu paganskom idolu, ali je to odlučno odbila.

Umjesto pokoravanja, na svom čelu je nacrtala krst i time pokazala svoju vjeru. Kada je namesnik upitao gdje joj je baklja koju su nosili drugi, odgovorila je riječima: "Ovo je moja baklja", pokazujući na krst.

Čudesna zaštita i iskušenja

Nakon njenog ispovedanja vjere, prema predanju, dogodilo se čudo – grom je udario u idol i razbio ga u komade.

Zbog toga je bačena u tamnicu, gdje je trebalo da umre od gladi. Međutim, anđeo joj je, kako se vjeruje, donosio snagu i hranu, pa je ostala živa i zdrava.

Kada su je kasnije ponovo proverili, zatvorski čuvari su je zatekli nepovrijeđenu i obasjanu svjetlošću, što je dodatno iznenadilo njene progonitelje.

Mučeništvo i kraj života

Nakon tamnice, prema predanju, bila je bačena u oganj, ali vatra joj nije naškodila. Stajala je usred plamena i molila se, pjevajući hvalu Bogu.

Na kraju je bačena pred lavove, gdje je, kako se vjeruje, mirno predala svoju dušu.

Zbog ovih događaja, Sveta Glikerija se u hrišćanskoj tradiciji smatra mučenicom i simbolom nepokolebljive vjere.

Narodni običaji i vjerovanja

U mnogim krajevima Srbije i danas se čuva običaj da se na današnji dan ne sprema i ne jede meso, u znak poštovanja prema svetiteljki i njenom stradanju.

Takođe, vjeruje se da bi trebalo izbjegavati paljenje vatre poslije podneva, a u nekim mjestima se ne lože peći i ne pale svijeće, kako bi se sačuvalo zdravlje i mir u domu.

