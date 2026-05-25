Francuz ostao u šoku poslije meča protiv Novaka: Serviram 240 kilometara na čas – a on vrati

25.05.2026 20:27

Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Suočio se Novak Đoković sa Mpešijem Perikarom koji je fantastičan server, ali je srpski as još jednom dokazao zbog čega je najbolji riterner u istoriji tenisa. Ovaj epitet mu je poslije meča dodijelio i francuski teniser.

Iako se Novak Đoković tokom prvog seta mučio da čita servis protivnika i odgovori na isti, već tada je Mpešiju Perikaru bilo jasno da najbolji teniser svih vremena može da vrati kakvu god bombu od servisa on pošalje.

„Bilo je trenutaka kada sam servirao 230-240 kilometara na sat, a on je to vraćao najbrže, pod noge. Takođe me je iznenadio koliko je bio pripremljen za moj servis. Nisam očekivao da ga tako vraća već od početka. Ali to je Đoković, jedan od najboljih riternera u istoriji. Gledam ga na televiziji otkada sam imao 15 godina i mnogo toga igra fenomenalno“, rekao je Perikar posle poraza.

Govorio je potom i o svom tenisu protiv srpskog asa.

„Odlično sam osećao servis, bio sam veoma precizan, a i jako sam servirao. Protiv igrača kao što je on, moraš da izabereš pravo mjesto i pravu brzinu. Ako samo metar promašiš, uzeće poen iz riterna“, rekao je francuski teniser.

Zabilježio je poraz, ali bio je to jedan od onih poraza iz kojih se mnogo uči.

„Mnogo je pozitivnih stvari. Prva dva seta su bila prava bitka i bilo mi je veoma interesantno da odmerim moj servis protiv nekoga ko tako riternira kao on. Ali to mi nije dovoljno, pogotovo jer sam u nastavku posustao. Vidio sam da imam mnogo prostora za napredak“, rekao je Perikar.

Novaka u drugom kolu očekuje susret sa Valentinom Rojerom, još jednim francuskim teniserom.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

