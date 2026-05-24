Gdje možete gledati prvi meč Đokovića na Rolan Garosu

Najbolji teniser svih vremena - Novak Đoković, započeće danas svoju misiju na Rolan Garosu, a cijela nacija se nada da bi upravo u Francuskoj mogao da dođe do 25. Gren slema u karijeri.

Danas je Novak trenirao sa Hamadom Međedovićem, još jednim srpskim teniserom koji će nastupati na Rolan Garosu, a sve to pod budnim okom Viktora Troickog, koji je novi član stručnog štaba Đokovića.

Prvi Novakov protivnik biće domaći teniser Đovani Mpeši Perikar, sa kojim se nije sastajao do sada. Odlikuje ga snažan servis, ali ne bi trebalo da on bude toliko presudan, s obzirom da se igra na šljaci.

Meč Novaka Đokovića i Đovanija Mpešija Perikara biće uživo na Eurosportu 1, a početak se procjenjuje oko 20 časova i 15 minuta.

Podsjetimo, Đoković bi već u trećem kolu mogao da igra protiv mladog Žoaa Fonseke, ali na putu Brazilca stoji i Hamad Međedović.

U osmini finala bi nagazna mina mogao da bude Kasper Rud, dok sa Janikom Sinerom ne može da se sastane sve do velikog finala.

