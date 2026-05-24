Evropa do kraja maja obara rekorde

Veliki dio zapadne Evrope suočava se s prvim značajnim toplotnim talasom ove godine, s temperaturama koje će biti i više od deset stepeni iznad prosjeka i koje bi mogle oboriti rekorde u stotinama mjesta.

Prema prognozama, temperature u Portugalu, Španiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji narednih dana prelaziće 30 stepeni Celzijusa, s vrijednostima do 32 stepena u Parizu i Londonu, 35 na jugozapadu Francuske, te čak 38 u dolinama Gadijana i Gvadalkivir u Španiji.

Ekonomija Kako da kupujete u EU i dobijete povrat PDV, a izbjegnete kaznu

Francuska meteorološka služba Meteo-Frans navodi da će biti oboreni rekordi za najvišu izmjerenu temperaturu u maju, 30,5 stepeni iz 2025. i najvišu prosječnu dnevnu temperaturu u maju. 22,8 stepeni iz 2017, piše "Gardijan".

U gradovima poput Nanta i Bresta očekuje se da vrijednosti budu tri do četiri stepena iznad dosadašnjih rekorda.

Britanski Met Ofis izdao je vanredne zdravstvene alarme zbog vrućine, uz prognozu da bi u ponedjeljak lokalno temperature mogle dostići 33 stepena, čime bi bio oboren rekord iz maja 1944. godine - 32,8 stepeni.

Uzrok vrućine

Toplotni talas uzrokovan je tzv. hit domeom, kada se vrući vazduh iz Maroka zadržava pod snažnim anticiklonom. Meteo-Frans naglašava da su ovakvi događaji sve češći i intenzivniji zbog klimatskih promjena, koje Evropu čine kontinentom koji se najbrže zagrijava.

Porodica Ovo ime za djevojčice je u posljednje vrijeme sve više popularno: ''Ona koja je vesela i mila''

U Španiji su temperature već dostigle 38 stepeni, a u Galiciji je dvoipogodišnja djevojčica preminula nakon što je ostavljena u automobilu na vrućini.

Nacionalna meteorološka služba Aemet upozorava da će prava ljetna vrućina potrajati i naredne sedmice, s temperaturama koje su tipične za juli i avgust.