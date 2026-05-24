Obratite pažnju ako putujete u Grčku sa djecom: Možete platiti kaznu do 1.500 evra

Autor:ATV
Komentari:0
Ako putujete u Grčku sa djecom, morate znati da možete dobiti kaznu i do 1. 500 evra ako neko puši u vašem automobilu dok je unutra dijete mlađe od 12 godina.
Kazna se piše osobi koja puši, ali i vozač snosi posljedice i ostaje bez dozvole ukoliko nije spriječio pušenje u prisustvu djeteta.
Tenis
Kecmanović munjevito do drugog kola Rolan Garosa
Zakon važi čak i ako je prozor otvoren ili vožnja traje kratko. Grčke vlasti ovo strogo kontrolišu jer se zakon odnosi na zaštitu djece od pasivnog pušenja.
U Grčkoj su već nekoliko godina na snazi stroge kazne za sve koji puše u automobilu dok se u vozilu nalazi dijete mlađe od 12 godina. Mnogi naši vozači nisu obaviješteni o ovom pravilu, ali kazne su veoma visoke i primjenjuju se bez izuzetka - kako na vozače, tako i na putnike.
Ovo pravilo je dio šireg zakona o zabrani pušenja koji je uveden kako bi se djeca zaštitila od pasivnog pušenja i štetnih materija u zatvorenom prostoru.
Republika Srpska
NPS potvrdio koaliciju: Jedinstvo je ključ za snažnu Republiku Srpsku
Ako vozač ili putnik puši u vozilu u kome se nalazi dijete mlađe od 12 godina, propisane su sljedeće kazne:
• 1.500 evra – kada se prekršaj dogodi u privatnom automobilu
• 3.000 evra – ako je u pitanju službeno vozilo
U oba slučaja, vozaču se dodatno izriče mjera oduzimanja vozačke dozvole na jedan mjesec, bez obzira na to ko je zapravo pušio.
Zdravlje
Napravio 100.000 koraka za dan, pa otkrio šta se desilo sa njegovim tijelom
Ono što mnoge iznenađuje jeste da:
• Kazna se piše osobi koja puši, ali
• Vozač snosi posljedice i ostaje bez dozvole ukoliko nije spriječio pušenje u prisustvu djeteta.
Dakle, čak i ako putnik zapali cigaretu, vozač će biti kažnjen jer je odgovoran za bezbjednost i uslove u vozilu.
Pušenje u automobilu nije kažnjivo ako u vozilu nema djeteta mlađeg od 12 godina.
Međutim, zakon se strogo primjenjuje čim je prisutno dijete tog uzrasta čak i ako je prozor otvoren ili je vožnja kratka.
Zanimljivosti
Urnebesna tuča dva zeca do suza nasmijala region
Cilj zakonodavaca je zaštita djece od duvanskog dima i smanjenje izloženosti štetnim materijama u zatvorenom prostoru. Istraživanja pokazuju da se koncentracija toksina u automobilu povećava višestruko već nakon samo nekoliko udisaja dima, čak i sa otvorenim prozorima.
(Grčkainfo)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
17
15
17
08
17
07
17
02
16
53
Trenutno na programu