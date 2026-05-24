Obratite pažnju ako putujete u Grčku sa djecom: Možete platiti kaznu do 1.500 evra

24.05.2026 14:03

Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Ako putujete u Grčku sa djecom, morate znati da možete dobiti kaznu i do 1. 500 evra ako neko puši u vašem automobilu dok je unutra dijete mlađe od 12 godina.

Kazna se piše osobi koja puši, ali i vozač snosi posljedice i ostaje bez dozvole ukoliko nije spriječio pušenje u prisustvu djeteta.

Zakon važi čak i ako je prozor otvoren ili vožnja traje kratko. Grčke vlasti ovo strogo kontrolišu jer se zakon odnosi na zaštitu djece od pasivnog pušenja.

U Grčkoj su već nekoliko godina na snazi stroge kazne za sve koji puše u automobilu dok se u vozilu nalazi dijete mlađe od 12 godina. Mnogi naši vozači nisu obaviješteni o ovom pravilu, ali kazne su veoma visoke i primjenjuju se bez izuzetka - kako na vozače, tako i na putnike.

Ovo pravilo je dio šireg zakona o zabrani pušenja koji je uveden kako bi se djeca zaštitila od pasivnog pušenja i štetnih materija u zatvorenom prostoru.

Kolike su kazne?

Ako vozač ili putnik puši u vozilu u kome se nalazi dijete mlađe od 12 godina, propisane su sljedeće kazne:

• 1.500 evra – kada se prekršaj dogodi u privatnom automobilu

• 3.000 evra – ako je u pitanju službeno vozilo

U oba slučaja, vozaču se dodatno izriče mjera oduzimanja vozačke dozvole na jedan mjesec, bez obzira na to ko je zapravo pušio.

Ko snosi odgovornost?

Ono što mnoge iznenađuje jeste da:

• Kazna se piše osobi koja puši, ali

• Vozač snosi posljedice i ostaje bez dozvole ukoliko nije spriječio pušenje u prisustvu djeteta.

Dakle, čak i ako putnik zapali cigaretu, vozač će biti kažnjen jer je odgovoran za bezbjednost i uslove u vozilu.

Kada se kazna ne primjenjuje?

Pušenje u automobilu nije kažnjivo ako u vozilu nema djeteta mlađeg od 12 godina.

Međutim, zakon se strogo primjenjuje čim je prisutno dijete tog uzrasta čak i ako je prozor otvoren ili je vožnja kratka.

Zašto je uvedena ovako stroga zabrana?

Cilj zakonodavaca je zaštita djece od duvanskog dima i smanjenje izloženosti štetnim materijama u zatvorenom prostoru. Istraživanja pokazuju da se koncentracija toksina u automobilu povećava višestruko već nakon samo nekoliko udisaja dima, čak i sa otvorenim prozorima.

(Grčkainfo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

