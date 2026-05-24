Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

24.05.2026 13:31

Интернет какав познајемо одлази у историју?
Otvoreni internet mogao bi postati prošlost dok Gugl ubrzano pretvara pretraživanje u AI sistem koji odlučuje šta ćete vidjeti i čitati.

Najnoviji Guglov zaokret prema rezultatima pretraživanja koje generiše vještačka inteligencija mogao iz temelja promijeniti način na koji ljudi doživljavaju internet, i to ne na način koji bi se mnogima možda svidio, tvrdi Keti Notopoulos u kolumni za "Biznis Insajder".

Umjesto da pretraživanje služi kao ulaz prema internetskim stranicama, Gugl sve više želi korisnike zadržati unutar personalizovanog sistema temeljenog na vještačkoj inteligenciji. Tokom nedavne konferencije I/O taj je američki tehnološki div predstavio AI alate osmišljene za direktno odgovaranje na složene upite, sažimanje informacija pa čak i praćenje proizvoda povezanih s korisnikovim interesima.

Notopoulos taj zaokret opisuje kao duboko uznemirujući, jer istraživanje interneta zamjenjuje pukom automatizacijom.

Drugačije shvatanje pretraživanja, personalizovani odgovori umjesto otkrivanja

Jedna demonstracija navedenih AI alata prikazala je AI asistenta koji prati izlazak na tržište patika povezanih s omiljenim sportistima korisnika. Drugi primjer uključivao je Guglovo automatsko predlaganje planinarskih izleta, uz obližnje restorane i parkirališta.

Notopoulos priznaje da takvi alati na prvi pogled djeluju praktično, ali istovremeno propituje trebaju li ljudi uopšte Gugl kao posrednika za iskustva koja su već dostupna putem oglasa, časopisa, Instagrama ili specijalizovanih internetskih stranica.

Objašnjava kako su njene navike pregledavanja interneta i dalje puno jednostavnije. Umjesto oblikovanja uglađenih upita, najčešće upisuje kratke i nesavršene kombinacije ključnih riječi kako bi što brže došla do određene internetske stranice.

Gugl, međutim, očigledno želi pretvoriti pretraživanje u nešto znatno šire od same navigacije.

Tokom prezentacije potpredsjednik Gugl Srča Robi Stajn promovisao je viziju individualizovanog iskustva pretraživanja. Notopoulos pritom izdvaja primjer studenta koji istražuje crne rupe. Guglov sistem vještačke inteligencije najprije bi mu generisao objašnjenja i animacije, a tek potom korisnika usmjerio prema spoljašnjim poveznicama.

Za Notopoulos takav pristup više nalikuje AI četbotu nego klasičnom pretraživaču, a dobar dio ljudi bi se s tim zaključkom mogao složiti.

Strah od "Gugl Ziro" scenarija

U svemu tome treba spomenuti i posljedice za izdavače koji zavise od prometa iz pretraživača. Notopoulos navodi da su medijske kuće već osjetile pad posjećenosti zbog AI Overvjusa i drugih AI alata poput Čet Dži Pi Tija.

Spominje i strahove industrije povezane sa scenarijem nazvanim Gugle Ziro, odnosno mogućnošću da promet koji dolazi s Gugla na kraju potpuno nestane.

Ipak, Notopoulos tvrdi da njena nelagoda nije isključivo profesionalne prirode. Smatra da internet mora ostati prostor koji korisnici sami istražuju, a ne sterilisani sadržaj koji algoritmi poslužuju već unaprijed pripremljen.

Stari internet upoređuje se s ogromnim fizičkim prostorom kroz koji se korisnici samostalno kreću i istražuju nepoznato. Nasuprot tome, novi Gugleov AI sistem podsjeća je na strogo kontrolisan zatvoreni sistem, koji obeshrabruje spontanost, nepredvidivost i individualnost.

Zaključak je, stoga, da upravo nesavršenosti pregledavanja interneta stvaraju znatiželju, samostalnost i osjećaj stvarnog otkrivanja sadržaja na mreži.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

