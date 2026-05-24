Živa skače u BiH: Do kada će trajati vrućine

Živa na termometrima u BiH konačno skače, na radost mnogih građana koji vole sunčano i toplo vrijeme.

Ovakvo vrijeme zadržaće se do kraja maja mjeseca, prognoziraju meteorolozi sa stranice BH Meteo.

Temperature će, tvrde oni, svoj vrhunac dostići u Srijedu, nakon čega slijede nešto svježiji dani, ali neznatno.

"Najtoplije će biti u srijedu (27.05.), dok će u četvrtak (28.05.) i u petak (29.05.) blago zahladiti usljed premještanja fronta i hladnijeg vazduha, koji bi uglavnom išao istočnije od nas. Prilikom nailaska fronta u noći sa srijede na četvrtak lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše", naveli su na svojoj stranici meteorolozi.

Takvo vrijeme se neće zadržati jer se vrućina već narednog vikenda.

"Za vikend (30. i 31.05.) pretežno sunčano vrijeme uz porast temperature", javljaju meteorolozi.

Dnevna temperatura do četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33 stepena Celzijusa.

"Jutra relativno topla, a duvaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera", objavio je BH Meteo.