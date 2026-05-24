Uživajte u suncu: Živa u termometru ide do 31 stepen, u Hercegovini pojačana bura

24.05.2026 08:39

Уживајте у сунцу: Жива у термометру иде до 31 степен, у Херцеговини појачана бура
Republiku Srpsku i BiH i danas očekuje stabilno i vrlo toplo vrijeme, pod uticajem snažnog anticiklona čiji se centar nalazi iznad Britanskih ostrva.

Prema prognozama meteorologa, na našim prostorima preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Iako je u većini krajeva vrijeme mirno, u Hercegovini će i dalje biti vjetrovito, uz umjerenu do jaku buru. U ostatku zemlje duvaće umjeren, povremeno pojačan vjetar sjevernih smjerova.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 25 do 31 stepen Celzijusov, dok će u višim predjelima biti prijatnijih oko 20 stepeni.

Kada je riječ o Banjaluci, danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz slab sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura u gradu na Vrbasu dostići će oko 29 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

