Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandra Nešovića: Konobar krio saučesnike?

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom teškog ubistva počinjenog 12. maja 2026. godine u restoranu 27 na Senjaku.
Riječ je o konobaru restorana P. U. (20), za kojeg je u dosadašnjem toku istrage utvrđeno da je bio na licu mjesta u vrijeme izvršenja krivičnog djela, iako je to prvobitno negirao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.
Sumnja se da je, zajedno sa drugim osumnjičenima u ovom postupku, učestvovao u radnjama usmerenim na prikrivanje teškog ubistva i njegovih počinilaca.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.
Podsjetimo, Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku, a potraga za njegovim tijelom trajala je sve do 21. maja, prenosi Informer.
