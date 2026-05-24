Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandra Nešovića: Konobar krio saučesnike?

24.05.2026 08:27

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom teškog ubistva počinjenog 12. maja 2026. godine u restoranu 27 na Senjaku.

Riječ je o konobaru restorana P. U. (20), za kojeg je u dosadašnjem toku istrage utvrđeno da je bio na licu mjesta u vrijeme izvršenja krivičnog djela, iako je to prvobitno negirao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je, zajedno sa drugim osumnjičenima u ovom postupku, učestvovao u radnjama usmerenim na prikrivanje teškog ubistva i njegovih počinilaca.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Podsjetimo, Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku, a potraga za njegovim tijelom trajala je sve do 21. maja, prenosi Informer.

