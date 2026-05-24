Pucnjava ispred Bijele kuće: Napadač ubijen u obračunu, ranjen prolaznik

Muškarac koji je, prema navodima Tajne službe, otvorio vatru u blizini Bijele kuće ubijen je pošto su pripadnici obezbjeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Tramp, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen.

Muškarac je ubijen poslije razmjene vatre sa pripadnicima Tajne službe u neposrednoj blizini Bijele kuće, saopštile su američke vlasti.

Pucnjava se dogodila u subotu uveče, kod raskrsnice 17. ulice i Pensilvanija avenije, nedaleko od zgrade Ajzenhauerovog izvršnog ureda, u kompleksu Bijele kuće.

Prema navodima Tajne službe, muškarac je prišao kontrolisanoj zoni, iz torbe izvadio oružje i počeo da puca na pripadnike obezbjeđenja. Policajci Tajne službe su uzvratili vatru i pogodili napadača, koji je prebačen u bolnicu, gdje je kasnije preminuo.

A suspect was killed after opening fire on a Secret Service checkpoint outside the White House Saturday evening, a Secret Service spokesperson told CBS News in a statement.



Američki mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, identifikovali su napadača kao dvadesetjednogodišnjeg Nasira Besta. Navodi se da je bio poznat organima reda i da je ranije imao dokumentovane psihičke probleme. Prema sudskim spisima, Best je u julu 2025. godine bio optužen za nezakonit ulazak, pošto je pokušao da uđe u kompleks Bijele kuće.

U pucnjavi je ranjen i jedan prolaznik, ali vlasti nisu saopštile u kakvom je stanju niti da li ga je pogodio napadač ili metak ispaljen prilikom odgovora obezbjeđenja. Nijedan pripadnik Tajne službe, kao ni zaposleni u Bijeloj kući, nije povređen.

Predsjednik Donald Tramp bio je u Bijeloj kući u trenutku incidenta. Bijela kuća se nije odmah oglasila, dok su američki mediji preneli da je predsjednik obavješten o pucnjavi.

Posle pucnjave, novinari koji su se nalazili u kompleksu Bijele kuće prebačeni su u salu za brifinge. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama čuje se više pucnjeva, dok se novinarske ekipe sklanjaju sa otvorenog prostora.

Na licu mjesta bile su brojne službe, uključujući Tajnu službu, FBI, policiju Vašingtona i Nacionalnu gardu. Istraga je u toku, a ulice oko Bijele kuće ostale su zatvorene, prenosi RTS.