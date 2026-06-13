Popularni pjevač Baja Mali Knindža, čije je pravo ime Mirko Pajčin, ponosni je otac ukupno šestoro d‌jece koje je dobio u dva braka.

Iako se članovi njegove porodice ne eksponiraju često u javnosti, poznato je da mu je prva supruga, koja nosi neobično ime Merlin, rodila četvoro d‌jece, dok su njegove Kćerke izrasle u prave ljepotice koje su završile teške fakultete.

Mirko Pajčin je svoj porodični život izgradio kroz dva braka iz kojih ima šestoro d‌jece. Sa prvom suprugom Merlinom dobio je četvoro d‌jece. U drugi brak je stupio 2017. godine sa suprugom Dijanom, sa kojom je dobio dvoje d‌jece, odnosno blizance.

Bivša supruga Baje Malog Knindže

Prva supruga Merlin se rijetko pojavljuje u javnosti

Prva supruga Baje Malog Knindže ne voli da se eksponira i ne pojavljuje se često u javnosti. Ipak, njeni obožavaoci su imali priliku da vide kako Merlin izgleda zahvaljujući najstarijoj kćerki Smiljani, koja je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa majkom.

Uspješne i atraktivne kćerke

Najveću pažnju privukle su pjevačeve kćerke Smiljana, Ljiljana i Anđelija, koje su završile teške fakultete i važe za prave ljepotice.

Najstarija kćerka Smiljana je atraktivna crnka koja je veoma popularna na društvenim mrežama, piše Blic.

Srednja kćerka, Ljiljana, svoj život gradi u Americi gd‌je se uspješno bavi tenisom. Ona, pored sporta, voli da putuje na luksuzne destinacije sa kojih često dijeli provokativne fotografije. Najmlađa kćerka Anđelija ima 21 godinu i, baš kao i njene starije sestre, veoma je aktivna na društvenim mrežama.