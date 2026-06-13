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Popularni pjevač Baja Mali Knindža, čije je pravo ime Mirko Pajčin, ponosni je otac ukupno šestoro djece koje je dobio u dva braka.
Iako se članovi njegove porodice ne eksponiraju često u javnosti, poznato je da mu je prva supruga, koja nosi neobično ime Merlin, rodila četvoro djece, dok su njegove Kćerke izrasle u prave ljepotice koje su završile teške fakultete.
Mirko Pajčin je svoj porodični život izgradio kroz dva braka iz kojih ima šestoro djece. Sa prvom suprugom Merlinom dobio je četvoro djece. U drugi brak je stupio 2017. godine sa suprugom Dijanom, sa kojom je dobio dvoje djece, odnosno blizance.
Prva supruga Baje Malog Knindže ne voli da se eksponira i ne pojavljuje se često u javnosti. Ipak, njeni obožavaoci su imali priliku da vide kako Merlin izgleda zahvaljujući najstarijoj kćerki Smiljani, koja je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa majkom.
Najveću pažnju privukle su pjevačeve kćerke Smiljana, Ljiljana i Anđelija, koje su završile teške fakultete i važe za prave ljepotice.
Najstarija kćerka Smiljana je atraktivna crnka koja je veoma popularna na društvenim mrežama, piše Blic.
Srednja kćerka, Ljiljana, svoj život gradi u Americi gdje se uspješno bavi tenisom. Ona, pored sporta, voli da putuje na luksuzne destinacije sa kojih često dijeli provokativne fotografije. Najmlađa kćerka Anđelija ima 21 godinu i, baš kao i njene starije sestre, veoma je aktivna na društvenim mrežama.
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