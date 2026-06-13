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Jelisaveta i Pavle krili vezu godinu dana: Bila uz njega na premijeri predstave, a niko nije ni slutio da se vole!

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ATV
13.06.2026 08:30

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романса љубавна веза
Foto: Instagram/Jelisaveta Orašanin/Pavle Mensur

Priča o ljubavnoj vezi između glumice Jelisavete Orašanin i njenog 11 godina mlađeg kolege Pavla Mensura i dalje je glavna tema u domaćim medija. Kurir saznaje, još uvijek zakonita supruga bivšeg košarkaša Miloša Teodosića i sin Irfana Mensura i Srne Lango svoju su ljubav uspješno krili duže od godinu dana.

O njihovom odnosu znali su samo njihovi najbliži sve donedavno, kad su uslikani na jednoj rejv žurki.

Inače, kako saznajemo, Jelisaveta je prvi put viđena u Mensurovom društvu na zatvorenoj premijeri predstave "Džepovi puni kamenja", krajem marta prošle godine, ali tada niko nije naslućivao da se između njih dešava nešto više od kolegijalnih odnosa.

Pavle i njegov kolega Miloš Petrović Trojpec izveli su ovaj danas pozorišni hit za svoje prijatelje. Nije nikome bio čudno što je Jelisaveta u prvom redu. Svi su bili ubjeđeni da je došla da podrži pre svega Trojpeca, jer ih povezuje Beogradsko dramsko pozorište. Sad se otkrilo zbog koga je zapravo prisustvovala ovom zatvorenom izvođenju predstave.

Za mnoge je misterija da li je ovaj par već započeo zajednički život, jer se o tome priča u glumačkim krugovima, ali niko ne može da potvrdi da li je to istina.

Inače, Mensur je godina živio sa ocem, a nakon što se odselio od njega, iznajmio je stan u dijelu Beograda u kojem je odrasla Jelisaveta. Tu je zajedno živio s tadašnjom djevojkom, koleginicom Ivanom Zečević. Nakon raskida s njom, ona se iselila, a cimeri su mu postali kolega Denis Murić i reditelj Luka Mihailović, s kojima je radio film "Indigo kristal". Njih trojica su živjeli pod istim krovom sve dok on nije ušao u vezu s Jelisavetom.

U međuvremenu, Pavle je bio u vezi s voditeljkom Nastasijom Stošić, pričalo se i s Ksenijom Knežević, ali i s bivšom učesnicom "Elite" Milicom Veličković, dok je poruke razmenjivao s pjevačicom Teodorom Džehverović.

Јелисавета Орашанин

Scena

"Zatekao sam ih, kao da su sami" Evo gdje su viđeni Jelisaveta i Pavle: Razmjenjivali bliskost

Podsjetimo, Jelisaveta i Pavle nedavno su viđeni kako razmjenjuju nježnosti na jednoj dnevnoj žurki, a primećeni su i kako šetaju zagrljeni u Zemunu. Prije nekoliko večeri, kako su pisali mediji, viđeni su i u jednoj kafeteriji u Njegoševoj ulici u Beogradu, gdje su, prema priči radnika iz obližnje trafike, opušteno sjedeli u bašti tik uz trotoar, nasmijani i ne mareći za tuđe poglede. Par se prati i na Instagramu.

Pavle i Jelisaveta vole iste stvari

Njih dvoje i dalje se ne oglašavaju na ovu temu. Pavle je na pitanje novinara da prokomentariše vezu s Jelisavetom, vrlo kratko rekao: "Molim vas", dok je ona pribegla starom triku s lošom vezom. Kad su je novinari pozvali, odgovarala je sa: "Halo, da li me čujete? Prekidate mi...", i brzo završila razgovor. Njeno jedino zvanično oglašavanje na mrežama u jeku ovih vijesti bilo je vezano isključivo za njenu novu predstavu, stavljajući do znanja da fokus zadržava na poslu.

Mi već danima pokušavamo da dobijemo njihov komentar, ali bezuspješno.

(kurir)

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Razvod Jelisaveta i Teodosić

Miloš Teodosić

Jelisaveta Orašanin

Pavle Mensur

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