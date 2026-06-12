Halteri u spotovima: Barbara Bobak o reakcijama publike "Želim im da probaju sa partnerom"

Barbara Bobak zablistala je na promociji svog prvog EP-ja „Biro bluda“, gdje se pojavila u upečatljivom modnom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Pjevačica je za ovu priliku odabrala efektan korset i pantalone, istakavši vitku figuru, dok su prisutni saglasni da je izgledala nikad bolje.

Povod okupljanja bilo je predstavljanje tri nove pjesme koje su već ugledale svjetlost dana i vrlo brzo pronašle put do publike

Barbara nije krila zadovoljstvo prvim reakcijama, ističući da je u cijeli projekat uložila mnogo truda, energije i emocija.

Govoreći o procesu nastanka albuma, pjevačica je otkrila da je na jednoj numeri radila gotovo do posljednjeg trenutka.

- Ne znam d ali se ikome desilo.... Tekst pesme se menjao na dan snimanja spota, u toku snimanja spota samo da se setim koji dio je bio....bilo je "ko se to probudio pa smo mijenjali "ko se to usudio"...

Pored muzike, pažnju javnosti privukli su i spotovi u kojima se pjevačica pojavljuje u znatno smijelim izdanjima nego ranije. Barbara je priznala da se ovog puta osmelila kada je riječ o stilu i vizuelnom identitetu projekta, svjesna da će takav pristup izazvati različite reakcije.

I dok jedni smatraju da nikada nije izgledala atraktivnije, drugi vjeruju da je napravila preveliki zaokret u odnosu na dosadašnji imidž.

Uprkos podjeljenim mišljenjima, jedno je sigurno – Barbara Bobak uspjela je da privuče ogromnu pažnju, a njen novi muzički projekat već je među najkomentarisanijim na domaćoj sceni.

Scena Barbara Bobak se obrukala na nastupu pred punim klubom

- Ima raznih, koji kažu razne stvari aj da preciziraj šta misliš haha....Ali ja nisam ništa više gola nego što sam bila, nego sam samo obukla haltere ali je ljudima asocija...jer se jedino tako na tim filmovima vide...mislim da imaju prilično dosadne se***alne živote ako su to vidjeli samo na ekranu kompjutera, želim im da probaju nekakvo simuliranje sa partnerom možda im se svidi. Ja sam snimala spot, nisam išla u pekaru tako obučena, ja sam uradila šta sam htjela.

- Htjela sam da eksperimentišem malo. Znala sam da ćemo podijeliti ljude ili će biti vau kako je kul kako se oslobodila ili će biti da ne psujem sada pred ovim finim ljudima znate već...- kaže ona u šali.

Barbara priznaje da je raduje to što su pjesme već u trendingu, istakavši da je na nekim od njih autorski radila, iako nije nepoznanica da je često i ona tekstopisac. Sada ima samo jednu želju.

- Jedino što je ostalo da poželim je koncert ako sve bude kako treba, već smo u pregovorima, još je rano da najavljujem je nešto što će se dogoditi.

(telegraf)