Drama: Barbara Bobak već 7 sati zarobljena na aerodromu

Telegraf

29.11.2025

16:20

Barbara Bobak zarobljena je sa bendom i kolegom Slobom Radanovićem na aerodromu od 8:30 jutros!

Kako saznaje Telegraf, ona je zajedno sa kolegama zadržana na pasoškoj kontroli, nakon čega su jedno po jedno počeli da ih uvode u prostoriju u kojoj su ih ispitivali.

- Nikome nije jasno o čemu se radi, jer ljudi imaju sve dozvole i apsolutno su papirološki čisti i ispravni. Barbara je odavno trebalo da bude na tonskoj probi, jer je koncert rasprodat i večeras je trebalo da pjevaju pred više od 1.000 ljudi. Nisu još dobili nikakvo objašnjenje - kaže izvor.

- Odvedeni su u neku posebnu prostoriju gdje čekaju da im neko objasni šta se dešava. Svi papiri su im uredni, sve ide regularno preko firme, ne zna se koje objašnjenje može biti za ovo mrcvarenje cijeli dan - dodaje sagovornik.

Telegraf je kontaktirao Barbaru, koja je rekla da će se javiti kada im bude objašnjeno o čemu se radi.

- Ne mogu ništa da kažem, jer ništa i ne znamo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti racionalno objašnjenje - kratko je istakla.

