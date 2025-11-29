Restoran, dva stana, kuća i ušteđevina: Evo koga je Lepa Lukić pomenula u testamentu

Lepa Lukić prima tri penzije, ima restoran, dva stana i kuću, a svoje bogatstvo će ostaviti bratancu. Pjevačica je nedavno otkrila da je napisala testament i da postoji jedan uslov.

Lepa Lukić prima tri penzije, ima restoran, dva stana i kuću, a svoje bogatstvo će ostaviti bratancu. Pjevačica je nedavno otkrila da je napisala testament i da postoji jedan uslov.

Naime, bratanac Radisav će dobiti restoran, dva stana, kuću i svu ušteđevinu Lepe Lukić.

Ona je nedavno otkrila da je napisala testament, kao i da će bogatstvo ostaviti svom bratancu Radisavu.

Lepa je otkrila da sa svojojm macom Mazom priča kao sa čovjekom.

"Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka", ispričala je Lepa.

"Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: „Mjauuu“, ja je pitam:“Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?“ Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama", ističe Lepa.

