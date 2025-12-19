Bruceloza kosi stada, kuga na pragu

Eutanazija stada ovaca u Istočnoj Ilidži zbog pojave bruceloze uznemirila je stočare u Republici Srpskoj, a dodatni strah izaziva pojava kuge malih preživara u regionu, prije svega u Hrvatskoj i Srbiji, zbog čega uzgajivači upozoravaju na potrebu pooštravanja kontrola i zaštite domaće proizvodnje.

Direktor "Zoo-veta" u Palama Branislav Galić pojasnio je da je obavljena eutanazija jednog stada koje je podijeljeno u veći i manji dio.

"U tom stadu je utvrđeno više od 60 odsto zaraženih životinja, zbog čega je u skladu sa propisima izvršena eutanazija cijelog stada"m izjavio je Galić dodavši da su zaražene ovce boravile na području Bjelašnice, u graničnoj zoni sa FBiH.

On dodaje da se u međuvremenu pojavilo i drugo žarište, ovoga puta kod stada koza, tako da čekaju zvanične podatke veterinarske inspekcije, ali da postoje indicije da ima životinja pozitivnih na brucelozu.

Galić objašnjava da je nakon eutanazije životinja objekat ispražnjen, đubrivo uklonjeno i da to područje neće moći biti naseljeno novim životinjama duži period da bi bilo spriječeno dalje širenje bolesti.

Predsjednik Udruženja uzgajivača ovaca i koza RS Milan Ćirić je istakao za "Glas" da ovaj slučaj nije izolovan i da godinama upozoravaju na probleme, koji, kako kaže, prijete da uruše domaću proizvodnju.

"Bruceloza i bolest plavog jezika su više od 20 godina prisutne na ovim prostorima, ali ono što nas sada najviše plaši jeste nekontrolisan uvoz. Nadležni u Srpskoj imaju volju da pomognu, ali su im ruke vezane, jer odluke ne prolaze na nivou BiH", rekao je Ćirić.

On naglašava da uzgajivači traže samo privremeno zatezanje mjera i pooštravanje kontrola.

"Ne može biti donesena odluka da se makar mjesec dana ništa ne uvozi i da se na granicama vadi krv životinjama. Stoka se dovozi sa svih strana, često bez adekvatne kontrole, dok 80 odsto naših stada ostaje neprodato. Kad farmeri ostaju bez stada, to izgleda nikoga previše ne interesuje", poručio je Ćirić.

Dodatni razlog za zabrinutost, prema njegovim riječima, jeste pojava kuge malih preživara u regionu.

"Bruceloza i plavi jezik nisu ništa u odnosu na kugu malih preživara. Kod nas još nije potvrđena, ali pitanje je dana kada ćemo čuti da je neko ima na farmi", upozorio je Ćirić.

Direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" Banjaluka Dragan Knežević kaže da je bruceloza bolest koja je na ovim prostorima prisutna decenijama i da su propisane mjere jasne, ali da one moraju biti dosljedno primjenjivane.

"Kada su u pitanju goveda, dijagnostička ispitivanja sprovodima najmanje jednom godišnje u skladu sa programom zdravstvene zaštite. Kod ovaca i koza postoji program vakcinacije koji se primjenjuje već dugi niz godina", rekao je Knežević.

On ističe da se problemi najčešće javljaju kada se u stada uvode životinje nepoznatog porijekla ili kada se ne poštuju propisane mjere.

"Svaka životinja čije zdravstveno stanje nije poznato predstavlja potencijalno visok rizik. Bruceloza je zoonoza i prenosi se i na ljude, a u slučaju potvrde jedina mjera sprečavanja širenja je eutanazija", naglasio je Knežević, dodajući da pravo na naknadu štete imaju samo oni vlasnici koji su poštovali sve zakonske obaveze.

Govoreći o kugi malih preživara Knežević je naveo da ta bolest još nije zabilježena u Srpskoj.

"Vršimo monitoring i nadzor nad životinjama već nekoliko godina na cijeloj teritoriji Srpske i za sada nemamo potvrdu o prisustvu te bolesti", rekao je Knežević.

APEL

Uoči nadolazećih praznika, kada je klanje životinja učestalije, Branislav Galić je uputio apel vlasnicima da budu izvršena serološka ispitivanja životinja putem krvi.

Kao najvažniju mjeru prevencije Galić je istakao obaveznu vakcinaciju malih preživara, koju finansira Kancelarija za veterinarstvo BiH, ali je upozorio na to da i vakcinisane životinje u slučaju pojave zaraze moraju biti dodatno ispitane, piše Glas.