Logo
Large banner

Saznajte godinu kada ćete se obogatiti: Numerološki horoskop datuma rođenja otkriva pare

Izvor:

Informer

11.03.2026

11:28

Komentari:

0
Сазнајте годину када ћете се обогатити: Нумеролошки хороскоп датума рођења открива паре
Foto: Centralna banka

Jednostavnom numerološkom metodom možete saznati svoj "lično broj bogatstva", koji vam pokazuje kada su šanse za finansijski uspjeh.

Mnogi ljudi cijeli život rade za sitniš, a ne znaju da im datum rođenja može otkriti kada će doći do bogatstva.

Kako se to računa?

Sabirate sve cifre svog datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj. Na primjer, ako ste rođeni 15.08.1982, računate ovako: 1+5+0+8+1+9+8+2 = 34, a potom 3+4 = 7. Vaš broj bogatstva je sedmica.

Svaki broj nosi različite sudbine u pogledu novca:

Broj 1

Vi ste lideri i bogatstvo dolazi rano, obično prije 30. godine, ako pokrenete nešto svoje.

Broj 2

Novac dolazi kroz brak, partnerstva ili porodično nasljeđe.

Broj 3

Imate sreće s novcem, ali pazite da ne trošite previše. Čuvajte se kocke.

Broj 4

Obogatićete se tek u srednjim godinama, kroz ozbiljan rad i trud.

Broj 5

Vaš uspjeh dolazi kroz hrabre odluke, kao što je selidba ili životna promjena.

Broj 6

Pare su u nekretninama ili porodičnom biznisu. Vaš "ćup sa zlatom" je tu.

Broj 7

Ideje i inovacije vam donose bogatstvo, naročito kroz internet.

Broj 8

Najmoćniji broj za novac. Suđeno vam je da budete bogati, ali balans je ključ.

Broj 9

Vaše bogatstvo dolazi iz humanitarnog rada ili kroz pomoć drugima.

Još jedan trik koji bogati ljudi često koriste.

Nikada ne dozvolite da vam novčanik bude potpuno prazan. Uvijek ostavite jednu novčanicu koju ne trošite, jer ona privlači druge pare.

(informer)

Podijeli:

Tagovi :

novac

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

Zanimljivosti

Veliki novac stiže za ove znakove: Zvijezde im spremaju iznenađenje

1 d

0
Нова правила: Колико новца смијете пренијети преко границе БиХ?

BiH

Nova pravila: Koliko novca smijete prenijeti preko granice BiH?

2 d

1
Њемачка дијели чекове и до 2.000 евра: Многи Срби могу добити овај износ

Svijet

Njemačka dijeli čekove i do 2.000 evra: Mnogi Srbi mogu dobiti ovaj iznos

2 d

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zadržavamo novac od Ukrajinaca dok se ne razjasni vlasništvo

3 d

0

Više iz rubrike

Мачка

Zanimljivosti

Evo kako se mačke uvijek dočekaju na noge

3 h

0
Храна

Zanimljivosti

Menadžer je odveo svoju asistentkinju na poslovni ručak, ono što je ona uradila iznenadila je mnoge

4 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za srijedu: Ovi znakovi treba da uspore

6 h

0
Поново се појавило створење судњег дана: Објављен драматичан снимак

Zanimljivosti

Ponovo se pojavilo stvorenje sudnjeg dana: Objavljen dramatičan snimak

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner