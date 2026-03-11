Minić došao na konferenciju Draška Stanivukovića i održao mu lekciju

Na konferenciji banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića na kojoj je govorio o globalnim problemima, pojavio se i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i održao je lekciju prvom čovjeku grada.

Gradonačelnik Banjaluke je pričao globalnom tržištu nafte, akcizama, mladima koji odlaze, Graničnom prelazu u Gradišci i generalno svemu što nije u nadležnosti lokalnog funkcionera.

Nakon utopijske priče i raznih prijedloga, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stao je pred novinare i nastavio konferenciju Draška Stanivukovića.

"Dobro znate kakav sam stav do sada imao i prema gradonačelniku i prema Banjaluci. Svaki put je bila saradnja bez suvišnih riječi koje bi mogle da naruše odnose. Međutim, moram početi ovako, kao što reče gradonačelnik kada su stari učili svoje da funkcionišu i kada je pričao oko špajza, ja sam prvo kao domaćin vidio da je neka larma oko kuće, izašao sam da vidim šta je i vidio da je konferencija za štampu. Isto tako kažu svoju stari, prvo se poradi u svom dvorištu pa se ide kod komšije", poručio je Minić Stanivukoviću.

On je istakao da Vlada Republike Srpske aktivno radi na svemu onome što predstavlja trenutno problem, od sukoba na Bliskom istoku do specijalne vojne operacije u Ukrajini koja i dalje traje.

"Ovdje su sa mnom ministri koji su krucijalni za ovozemaljski, današnji život, u smislu svih aktivnosti koje se odnose na energetiku, naftu.. Želim da zna javnost, javnost Republike Srpske, a i vi gradonačelniče i vaši menadžeri, prijatelji, svi ti naučnici kleti koji su pravili taj zakon o robnim rezervama. Jedino što je urađeno do sada u Evropi je da je Hrvatska ograničila cijenu dizela 3,7 KM. Međunarodna agencija za energiju nije slovo napisala. Kada je u pitanju Srbija, produžena je uredba do prekosutra. Gorivo u Srbiji u ovom momentu je 3.81 KM, gorivo u Srpskoj je od 3.05 do 3.10. Imamo dovoljno goriva i jeftiniji smo od regiona. Imamo dovoljno goriva podijelili smo spiskove za regresirani dizel i obavili razgovore sa onima koji imaju naftne terminale".

Minić ističe i da konferencija za medije Draška Stanivukovića nije bila na ulici ispred Vlade, ne bi ni izašao.

"Sačekao bih da gradonačelnik i njegovi saradnici kažu to gdje treba da kažu, a ne na trotoarima. Ako pričamo o tome šta treba uraditi, drago mi je što je ovdje i gradski menadžer, pa da pitam šta je grada, rupa, bazena, grijanja, zašto se ne naplaćuje parking, koliko je izgubljeno prihoda? Nije to vaš prihod nego građana Banjaluke. Bazen vam nije radio 2-3 mjeseca. Kada je u pitanju poljoprivreda, nije isplaćeno za 2025. godinu a neko stavlja to na teret Vlade", rekao je Minić.

Što se tiče robnih rezervi, Minić ističe da robne države nijedne države nikada nisu bile dovoljne za odgovor na bilo koju kriznu situaciju.

"Treba da postoje, ali, one služe da neko ne bude gladan. Niko u Srpskoj nije gladan i neće biti. Pet pumpi je kažnjeno, sutra idu odluke oko ograničenja marži, robe široke potrošnje, predlažem da ne maltretiramo naš narod i da ovo ne kreće ranije, sve što ste došli kod mene smo se dogovorili i ja sam se okrenuo i nisam imao komentar. Danas nažalost moram imati komentar, idite i radite svoj posao. Uradite ono što treba da uradi grad za građane Banjaluke. Ne možete da dođete na trotoar i bez bilo kakve odgovornosti pričati o nečemu. Hajde da svako radi svoj posao", rekao je Minić.

On poručuje da sav ovaj performans na kojem Stanivuković priča šta bi trebalo da se radi, sve je već urađeno.