Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, tokom posjete Italiji, razgovarao je sa zamjenikom generalnog direktora za promociju Italije i ekonomsku internacionalizaciju pri Ministarstvu spoljnih poslova Italije, ambasadorom Fabriciom Lobasom, kao i predstavnicima Odjeljenja za Evropu, Odsjek za Balkan.

Teme sastanka bile su mogućnosti intenziviranja saradnje Republike Srpske i Italije u svim oblastima, sa posebnim naglaskom na privredu i investicije.

Ministar Klokić je sagovornike upoznao o statusu dosadašnje saradnje sa Italijom, političkom situacijom u BiH i napretkom po pitanju Evropskih integracija, te predložio zajedničku saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova Italije u organizovanju međusobnih posjeta delegacija Republike Srpske i Italije.

Tokom sastanka, ambasador Lobaso je predložio organizovanje privredne misije Republike Srpske i dolazak delegacije u Rim kako bi se predstavili privredni potencijali i povezale privredne komore i udruženja privrednika iz Srpske i Italije.

Sagovornici su se usaglasili da će intenzivirati saradnju u cilju boljeg privrednog povezivanja i realizaciji zajedničkih aktivnosti i projekata.

Takođe, Klokić je italijanske kolege upoznao o problemu koji je kod prevoznika i špeditera u Republici Srpskoj i BiH izazvalo uvođenje novog sistema ulaska u EU, te zamolio da Ministarstvo spoljnih poslova Italije pomogne u rješavanju ovog problema, u saradnji sa Evropskom komisijom.