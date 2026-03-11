Logo
Large banner

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Autor:

ATV

11.03.2026

13:21

Komentari:

0
Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, tokom posjete Italiji, razgovarao je sa zamjenikom generalnog direktora za promociju Italije i ekonomsku internacionalizaciju pri Ministarstvu spoljnih poslova Italije, ambasadorom Fabriciom Lobasom, kao i predstavnicima Odjeljenja za Evropu, Odsjek za Balkan.

Teme sastanka bile su mogućnosti intenziviranja saradnje Republike Srpske i Italije u svim oblastima, sa posebnim naglaskom na privredu i investicije.

Ministar Klokić je sagovornike upoznao o statusu dosadašnje saradnje sa Italijom, političkom situacijom u BiH i napretkom po pitanju Evropskih integracija, te predložio zajedničku saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova Italije u organizovanju međusobnih posjeta delegacija Republike Srpske i Italije.

Tokom sastanka, ambasador Lobaso je predložio organizovanje privredne misije Republike Srpske i dolazak delegacije u Rim kako bi se predstavili privredni potencijali i povezale privredne komore i udruženja privrednika iz Srpske i Italije.

Sagovornici su se usaglasili da će intenzivirati saradnju u cilju boljeg privrednog povezivanja i realizaciji zajedničkih aktivnosti i projekata.

Takođe, Klokić je italijanske kolege upoznao o problemu koji je kod prevoznika i špeditera u Republici Srpskoj i BiH izazvalo uvođenje novog sistema ulaska u EU, te zamolio da Ministarstvo spoljnih poslova Italije pomogne u rješavanju ovog problema, u saradnji sa Evropskom komisijom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Zlatan Klokić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лако је филозофирати кад те нико не пита: Дебакл Станивуковића пред Савом Минићем

Republika Srpska

Lako je filozofirati kad te niko ne pita: Debakl Stanivukovića pred Savom Minićem

1 h

0
Минић дошао на конференцију Драшка Станивуковића и одржао му лекцију

Republika Srpska

Minić došao na konferenciju Draška Stanivukovića i održao mu lekciju

1 h

15
Министарство трговине: Олакшаће се инспекцијски надзор!

Republika Srpska

Ministarstvo trgovine: Olakšaće se inspekcijski nadzor!

2 h

0
Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

Republika Srpska

Trivićka ćuti, Narodni front se obračunava sa Nebojšom Vukanovićem

4 h

7

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner