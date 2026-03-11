Lako je filozofirati kad te niko ne pita: Debakl Stanivukovića pred Savom Minićem

Na današnjoj konferenciji za medije Draška Stanivukovića banjalučki gradonačelnik recitovao je napamet naučen tekst sve dok se na istom mjestu nije pojavio i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Stanivuković je počeo sa globalnim sukobima, cijenom goriva, rastu troškova, lošim reakcijama Vlade i brojnim temama koje i nisu u nadležnosti gradonačelnika.

Već kod robnih rezervi Stanivuković je vidio Minića nakon čega je potpuno zaboravio tekst i ostatak konferencije proveo zbunjen.

Prenio se na nivou BiH, došao do poreza za vejp, a na kraju sa poređenjem kako je bilo prije pet godina, a kako je danas.

Draško Stanivuković

"Mi smo kao PSS htjeli u Parlamentu da razgovaramo o mlijeku. Ali, vaš SNSD je odbio da se razgovori o krizi u mljekarstvu i to niste htjeli da stavite na dnevni red. Pa danas o mlijeku moramo na ovaj način da pričamo. Siguran sam da i vas kao čovjeka boli kada vidite da vaš seljak odvrće da mlijeko curi. Umjesto da taj višak skladištimo u robne rezerve mi ga prosipamo. Vidim predsjedničke Vlade da ste imali sastanke sa predsjednikom Vlade Srbije pa ste vidjeli da su nove dadžbine i nameti na uvoz mlijeka u Srbiju. Dakle Srbija zaštitila svoj uvoz. Možemo zajedni ići prema parlamentu koji to odlučuje i da zaštitimo naš uvoz. Sramotna je zemlja koja se hrani od uvoza, a ono što ostane uzećemo od naših domaćina. Bio sam u farmi u Omarskoj, kaže domaćin da ima 150 grla i da bi za njih u FBiH dobio još 400.000 KM dodatnih subvencija", rekao je Stanivuković nakon čega ga je prekinuo Minić.

Draško Stanivuković

"Nije tačno za mljekarstvo. Ponašate se kao sezonska opozicija. Kada je mljekarstvo u pitanju pravite vašar oko toga. Zaboravite voćare, povrtlare, zaboravite upravo one kojima niste isplatili podsticaje za 2025. godinu. Mljekarstvo u Srpskoj raste za milione litara, dobijaju više novca nego u FBiH, u FBiH nema dizel goriva, nemaju podsticaje koje mi imamo. Odosmo od teme o kojoj treba da pričamo. Ja da radim svoj posao, vi da radite svoj. Ako hoćete ovako da radimo, onda treba da odemo u emisiju, a ne ovako na ulici", rekao je Minić.

Minić je rekao i da mu je dosadašnja saradnja sa banjalučkim gradonačelnikom bila bez suvišnih riječi koje bi mogle da naruše odnose, ali da je morao da reaguje.

On je istakao da Vlada Republike Srpske aktivno radi na svemu onome što predstavlja trenutno problem, od sukoba na Bliskom istoku do specijalne vojne operacije u Ukrajini koja i dalje traje.

Stanivuković Minić

"Ovdje su sa mnom ministri koji su krucijalni za ovozemaljski, današnji život, u smislu svih aktivnosti koje se odnose na energetiku, naftu.. Želim da zna javnost, javnost Republike Srpske, a i vi gradonačelniče i vaši menadžeri, prijatelji, svi ti naučnici kleti koji su pravili taj zakon o robnim rezervama. Jedino što je urađeno do sada u Evropi je da je Hrvatska ograničila cijenu dizela 3,7 KM. Međunarodna agencija za energiju nije slovo napisala. Kada je u pitanju Srbija, produžena je uredba do prekosutra. Gorivo u Srbiji u ovom momentu je 3.81 KM, gorivo u Srpskoj je od 3.05 do 3.10. Imamo dovoljno goriva i jeftiniji smo od regiona. Imamo dovoljno goriva podijelili smo spiskove za regresirani dizel i obavili razgovore sa onima koji imaju naftne terminale".

Minić ističe i da konferencija za medije Draška Stanivukovića nije bila na ulici ispred Vlade, ne bi ni izašao.

"Sačekao bih da gradonačelnik i njegovi saradnici kažu to gdje treba da kažu, a ne na trotoarima. Ako pričamo o tome šta treba uraditi, drago mi je što je ovdje i gradski menadžer, pa da pitam šta je grada, rupa, bazena, grijanja, zašto se ne naplaćuje parking, koliko je izgubljeno prihoda? Nije to vaš prihod nego građana Banjaluke. Bazen vam nije radio 2-3 mjeseca. Kada je u pitanju poljoprivreda, nije isplaćeno za 2025. godinu a neko stavlja to na teret Vlade", rekao je Minić.

Što se tiče robnih rezervi, Minić ističe da robne države nijedne države nikada nisu bile dovoljne za odgovor na bilo koju kriznu situaciju.

"Treba da postoje, ali, one služe da neko ne bude gladan. Niko u Srpskoj nije gladan i neće biti. Pet pumpi je kažnjeno, sutra idu odluke oko ograničenja marži, robe široke potrošnje, predlažem da ne maltretiramo naš narod i da ovo ne kreće ranije, sve što ste došli kod mene smo se dogovorili i ja sam se okrenuo i nisam imao komentar. Danas nažalost moram imati komentar, idite i radite svoj posao. Uradite ono što treba da uradi grad za građane Banjaluke. Ne možete da dođete na trotoar i bez bilo kakve odgovornosti pričati o nečemu. Hajde da svako radi svoj posao", rekao je Minić.

On poručuje da sav ovaj performans na kojem Stanivuković priča šta bi trebalo da se radi, sve je već urađeno.