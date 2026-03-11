Stigle prve kazne za pumpadžije zbog cijena goriva

Republička tržišna inspekcija kaznila je pet benzinskih pumpi jer se nisu pridržavali Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena goriva.

Republička tržišna inspekcija vrši pojačanu kontrolu formiranja cijena tečnih naftnih goriva, a u cilju zaštite ekonomskih interesa građana, suzbijanja nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja trgovaca, saopštio je Inspektorat Srpske.

Saopštili su da je do sada izvršeno 20 kontrola, kojima je obuhvaćeno formiranje cijena od početka godine.

Kažnjeno pet trgovaca

"U pet slučajeva utvrđeno je da se trgovci nisu pridržavali Uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata, zbog čega će biti sankcionisani u skladu sa zakonom", navodi se u saopštenju.

Predmetnom Uredbom propisana je novčana kazna od 10.000 KM za trgovac kao privredno društvo ako se ne pridržava propisane marže, kao i novčana kazna od 5.000 KM za odgovorno lice u privrednom društvu.

"Takođe, u skladu sa odredbama Zakona o trgovini trgovci su dužni resornom Ministarstvu dostavljati podatke o cijenama, promjeni cijena robe i usluga, zalihama, marži i druge podatke radi iniciranja i praćenja efekata mjera ekonomske politike u oblasti tržišta i trgovine. U tri slučaja utvrđeno je da trgovci nisu blagovremeno dostavili navedene podatke, te će po tom osnovu biti sankcionisani kaznama koje iznose 800 KM za privredno društvo i 300 KM za odgovorno lice", posjetili su iz Inspektorata.

Obzirom da u Republici Srpskoj postoji oko 500 objekata benzinskih pumpi, važno je da potrošači znaju da se kontrola vrši uvidom u poslovnu dokumentaciju trgovca, kalkulacije cijena, izdate fiskalne račune, te ukoliko inspektor danas nije stigao izvršiti kontrolu na nekoj pumpi, to ne znači da će stanje od toga dana biti bez kontrole, istakli su u saopštenju.

Uvidom u dokumentaciju vrši se kontrola koja obuhvata prethodni period, a ne samo stanje na dan kontrole. U do sada završenim kontrolama utvrđeno je da su korekcije cijena izvršene početkom mjeseca marta.

Inspekcijskim kontrolama obuhvaćeni su privredni subjekti koji u svom prodajnom lancu imaju veliki broj benzinskih stanica širom Republike Srpske, te samim tim i veći broj potrošača koristi njihove usluge, ali ni manji subjekti neće biti izuzeti.

"Konačni iznos maloprodajne cijene u pravilu zavisi od iznosa nabavne cijene, na koju se obračunava propisani procenat marže. Nabavna cijena na koju se obračunava marža obuhvata fakturnu cijenu proizvođača, odnosno dobavljača, uvećanu za zavisne troškove nabavke, kao što su troškovi carinjenja, transporta, skladištenja, troškovi špediterskih usluga i slično. Ukoliko dođe do rasta nabavne cijene i konačna maloprodajna cijena će biti veće, međutim, za količine koje se nalaze na zalihama i koje su nabavljene ranije po nižim cijenama, marža se obračunava na cijenu po kojoj je tada izvršena nabavka", naglasili su.

Dodali su da je tržišna inspekcija angažovana u punom kapacitetu i nastavlja sa kontrolama.

"Inspekcijski nadzor je kontinuirani posao, te ukoliko je jedan objekat predmet kontrole danas, to ne isključuje mogućnost da kroz nekoliko dana bude predmet ponovljene kontrole. Inspekcija će pratiti stanje na terenu i prilagođavati svoj rad kako to situacija bude zahtijevala, a poslovni subjekti svakodnevno mogu očekivati dolazak inspektora", zaključili su u saopštenju.