GOAT se vratio iz penzije, selektor ga "iskulirao" – navija za rivala u baražu za Mundijal

Oskar Viljegas, selektor fudbalske reprezentacije Bolivije, objavio je spisak od 28 igrača za interkontinentalni baraž za plasman na Mundijal, ali na njemu nema Marsela Morena.

Najveće iznenađenje za navijače jeste činjenica da na spisku nema legendarnog napadača i kapitena, rekordera po broju golova za Boliviju.

Iskusni Moreno, koji sada ima 38 godina, nedavno se vratio fudbalu u dresu Orijente Petrolero, klub u kom je počeo karijeru, kako bi pokušao da povrati takmičarski ritam. Ipak, selektor Viljegas odlučio je da prednost da igračima koji su tokom kvalifikacionog ciklusa imali stabilniju formu i kontinuitet.

Uslijedila je i Morenova reakcija na društvenim mrežama, gdje je javno pružio podršku rivalu Bolivije u baražu.

"Idemo Surinam, prokletstvo", napisao je vidno revoltirani fudbaler.

Moreno reprezentativnu karijeru završava kao igrač sa najviše nastupa za Boliviju (108), uz 38 postignutih golova, što ga čini najboljim strijelcem u istoriji nacionalnog tima.

Njegovo odsustvo označava i smenu generacija u svlačionici Bolivije, gdje će sada novi lideri morati da preuzmu odgovornost u odlučujućim utakmicama za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija će pripreme započeti u Santa Kruz de la Sijera sa jasnim ciljem – da prekine 32 godine dug post bez plasmana na Svjetsko prvenstvo. Posljednji put Bolivija je igrala na Mundijalu 1994. godine.

Bolivijci su u južnoameričkim kvalifikacijama završili na sedmom mestu sa 20 bodova, čime su izborili mjesto u baražu. Do toga su stigli posle snažnog finiša kvalifikacija, uključujući i veliku pobjedu protiv Brazila u El Altu.