Logo
Large banner

GOAT se vratio iz penzije, selektor ga "iskulirao" – navija za rivala u baražu za Mundijal

11.03.2026

11:17

Komentari:

0
ГОАТ се вратио из пензије, селектор га "искулирао" – навија за ривала у баражу за Мундијал
Foto: ATV

Oskar Viljegas, selektor fudbalske reprezentacije Bolivije, objavio je spisak od 28 igrača za interkontinentalni baraž za plasman na Mundijal, ali na njemu nema Marsela Morena.

Najveće iznenađenje za navijače jeste činjenica da na spisku nema legendarnog napadača i kapitena, rekordera po broju golova za Boliviju.

Iskusni Moreno, koji sada ima 38 godina, nedavno se vratio fudbalu u dresu Orijente Petrolero, klub u kom je počeo karijeru, kako bi pokušao da povrati takmičarski ritam. Ipak, selektor Viljegas odlučio je da prednost da igračima koji su tokom kvalifikacionog ciklusa imali stabilniju formu i kontinuitet.

Uslijedila je i Morenova reakcija na društvenim mrežama, gdje je javno pružio podršku rivalu Bolivije u baražu.

"Idemo Surinam, prokletstvo", napisao je vidno revoltirani fudbaler.

Moreno reprezentativnu karijeru završava kao igrač sa najviše nastupa za Boliviju (108), uz 38 postignutih golova, što ga čini najboljim strijelcem u istoriji nacionalnog tima.

Njegovo odsustvo označava i smenu generacija u svlačionici Bolivije, gdje će sada novi lideri morati da preuzmu odgovornost u odlučujućim utakmicama za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentacija će pripreme započeti u Santa Kruz de la Sijera sa jasnim ciljem – da prekine 32 godine dug post bez plasmana na Svjetsko prvenstvo. Posljednji put Bolivija je igrala na Mundijalu 1994. godine.

Bolivijci su u južnoameričkim kvalifikacijama završili na sedmom mestu sa 20 bodova, čime su izborili mjesto u baražu. Do toga su stigli posle snažnog finiša kvalifikacija, uključujući i veliku pobjedu protiv Brazila u El Altu.

Podijeli:

Tagovi :

Bolivija

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија

Svijet

"Ostanite kod kuće"; "Prst na obaraču": Dramatičan apel Reze Pahlavija

3 h

0
Тони Цетински постао непожељан

Scena

Toni Cetinski postao nepoželjan

3 h

0
Младић који је био у коми 18 дана

Svijet

Bio sam u komi 18 dana, svi su mislili da je gotovo: Tada sam vidio nešto nevjerovatno

3 h

0
Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

Scena

Željko Samardžić zapjevao s uličnim sviračem i oduševio prolaznike

3 h

0

Više iz rubrike

Тудор је "УБИО" свог голмана: Ко је Антонин Кински, човјек који је у сузама напустио терен

Fudbal

Tudor je "UBIO" svog golmana: Ko je Antonin Kinski, čovjek koji je u suzama napustio teren

6 h

0
Невјероватна сцена: Примио 3 гола за 15 минута, тренер избацио голмана

Fudbal

Nevjerovatna scena: Primio 3 gola za 15 minuta, trener izbacio golmana

6 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus spremio sraman ugovor za Vlahovića

21 h

0
Миле Свилар голман Роме

Fudbal

Odbio da igra za Srbiju – PSŽ ga kupuje za 60 miliona evra?!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner