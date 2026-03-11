Mile Kitić napustio Beograd i uselio se u novu vilu

Izvor:
Pjevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić napustili su Beograd i nedavno se uselili u svoju novu, raskošnu vilu na Avali, daleko od gradske gužve.
Nakon dugih radova, velelepno zdanje opasano visokim zidinama konačno je postalo njihova nova oaza mira u kojoj sada svakodnevno uživaju.
Kako je pjevač nedavno otkrio, useljenje se malo odužilo zbog obimne organizacije selidbe.
“Marta nije želela da žuri sa selidbom, jer u našoj kući ima previše nameštaja i kutija, pa nije želela da nešto izostavi”, istakao je pjevač.
Iako su se u medijima pojavile informacije da je vila plaćena 300.000 evra, folker je u jednoj emisiji kroz šalu šokirao javnost kvadraturom svog novog doma.
“ Kuća je veoma skromna, ima samo 1.600 kvadrata”, rekao je Mile kroz osmijeh.
(GrandTV)
