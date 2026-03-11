Logo
Mile Kitić napustio Beograd i uselio se u novu vilu

Izvor:

Grand

11.03.2026

12:03

пјевач Миле Китић
Foto: Printscreen/Youtube/Extra FM

Pjevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić napustili su Beograd i nedavno se uselili u svoju novu, raskošnu vilu na Avali, daleko od gradske gužve.

Nakon dugih radova, velelepno zdanje opasano visokim zidinama konačno je postalo njihova nova oaza mira u kojoj sada svakodnevno uživaju.

Kako je pjevač nedavno otkrio, useljenje se malo odužilo zbog obimne organizacije selidbe.

“Marta nije želela da žuri sa selidbom, jer u našoj kući ima previše nameštaja i kutija, pa nije želela da nešto izostavi”, istakao je pjevač.

Iako su se u medijima pojavile informacije da je vila plaćena 300.000 evra, folker je u jednoj emisiji kroz šalu šokirao javnost kvadraturom svog novog doma.

“ Kuća je veoma skromna, ima samo 1.600 kvadrata”, rekao je Mile kroz osmijeh.

(GrandTV)

Mile Kitić

