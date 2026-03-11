Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

"Evropa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi", rekao je Milanović novinarima na zagrebačkom Velesajmu i kao primjer naveo njemačkog kancelara Fridriha Merca koji se, kako je rekao, samo smješkao dok je Tramp kritikovao Španiju.

"Hrvatska je država, istorijski identitet joj ne dozvoljava da vodi zajedničku spoljnu politiku s Estonijom i Portugalom, to je van pameti. Ursula fon der Lajen je činovnik, za mene nema autoritet. Promenila se bezbjednosna situacija i grabež moći", rekao je Milanović.