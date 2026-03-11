Logo
Large banner

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

Izvor:

Agencije

11.03.2026

13:26

Komentari:

0
Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oštro je kritikovao bezbjednosnu politiku Evropske unije, koju je nazvao oporom kućnih mačaka, a predsjednika Evropske komisije Fon der Lajen nazvao činovnikom.

"Evropa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi", rekao je Milanović novinarima na zagrebačkom Velesajmu i kao primjer naveo njemačkog kancelara Fridriha Merca koji se, kako je rekao, samo smješkao dok je Tramp kritikovao Španiju.

"Hrvatska je država, istorijski identitet joj ne dozvoljava da vodi zajedničku spoljnu politiku s Estonijom i Portugalom, to je van pameti. Ursula fon der Lajen je činovnik, za mene nema autoritet. Promenila se bezbjednosna situacija i grabež moći", rekao je Milanović.

Podijeli:

Tagovi :

Zoran Milanović

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зоран Милановић повлачи хрватске војнике са Блиског истока

Region

Zoran Milanović povlači hrvatske vojnike sa Bliskog istoka

1 sedm

0
У Сплиту увредљиви графити на рачун Зорана Милановића

Region

U Splitu uvredljivi grafiti na račun Zorana Milanovića

3 sedm

0
Милановић критиковао циничну европску бирократију

Region

Milanović kritikovao ciničnu evropsku birokratiju

3 sedm

0
Милановић: Одлука Владе Хрватске о дочеку рукометаша отимање државе и изазивање подјела

Region

Milanović: Odluka Vlade Hrvatske o dočeku rukometaša otimanje države i izazivanje podjela

1 mj

2

Više iz rubrike

računar, haker, tehnologija

Region

Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

16 h

0
Мирјана Пајковић, испливао експлицитни снимак

Region

Kontroverzan intervju Mirjane Pajković: Napadaju je žene "koje nemaju hrabrost da budu kao ona"?

16 h

0
У судару погинула једна особа: Саобраћај потпуно обустављен

Region

U sudaru poginula jedna osoba: Saobraćaj potpuno obustavljen

17 h

0
Застава Црна Гора

Region

Crna Gora evakuisala 210 osoba sa Bliskog istoka, prijavljeno još 215

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner