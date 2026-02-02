Milanović: Odluka Vlade Hrvatske o dočeku rukometaša otimanje države i izazivanje podjela

Predsjednik Zoran Milanović poručio je danas da je odluka o dočeku hrvatskih rukometaša u organizaciji Vlade na zagrebačkom Trgu bana Jelačića neustavan, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove.

"Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade Hrvatske proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlašćenja", napisao je Milanović na Fejsbuku.

Milanović ističe da je Vlada Hrvatske ovim sprovela svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije.

"Takvo postupanje Vlade Hrvatske zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković" napisao je Milanović.

Hrvatska Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici odlučila da preuzme organizaciju dočeka rukometne reprezentacije, uz pjesme Marka Perkovića Tompson, jednog od najvećih promotera ustaštva, a čiji nastup je na javnim površinama u svojoj nadležnosti zabranila gradska vlast krajem prošle godine.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je rekao danas da Vlada nije tražila dozvolu za organizaciju skupa, kao da to i nije u njenoj nadležnosti.