Stanivuković je upravo izazvao revolt: "Ne možeš da platiš – prodaj i seli"

Tokom rasprave o povećanju vrijednosti nepokretnosti u Banjaluci, koja će biti veća za 25,8% ako odbornici to prihvate, čule su se mjere koje bi Grad da uvede.

Naime, gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da život u centru grada mora imati svoju cijenu, te da oni koji to ne mogu da izdrže treba da razmisle o preseljenju u jeftinije zone.

– Život u centru košta više nego na Petrićevcu, život na Petrićevcu puno više nego u Motikama, a u Motikama puno više nego u Potkozarju. Neko je bio imućan, pa je ostavio sinu ili unuku stan ili kuću od 150 kvadrata, a on nije toliko sposoban i ne može da izdrži u ekstra nultoj zoni. Onda prodate stan i idete gd‌je možete. Mi hoćemo da je u centru grada jeftino, da nema buke, da se ne čuje muzika iz kafića i da je sve zeleno. Hoćemo da je kao Manjača, ali da je sve izgrađeno i blizu – rekao je on u skupštinskoj sali.

Prema njegovim riječima, četvoročlana porodica koja ima stan od 150 kvadrata u centru, po sadašnjim porezima plaća 300 KM godišnje. Sa povećanjem od 12%, koji koalicije većine predlaže, plaćaće 360 KM, odnosno 30 KM mjesečno. Sa povećanjem koje predlaže Grad, plaćaće 33 KM mjesečno.

– Porodica koja ima 100 kvadrata sada plaća 92 marke. Sa vašim povećanjem bi bilo 103 KM, sa našim 116 maraka. Pričamo o nultoj sezoni – rekao je on i dodao kako njegova porodica ima kuću od 1.000 kvadrata na Petrićevcu.

– Ako sutra ja ili moje dijete to ne bude mogli da plaćamo, prodamo kuću idemo gd‌je možemo da izdržimo život – rekao je on za govornicom. A onda je govorio i o mjerama koje bi da uvedu. Jedna je obavezno uređenje fasada.

Vlasnici objekata u nultoj, prvoj i drugoj gradskoj zoni dobili bi rok od tri godine da srede spoljašnji izgled kuća, dok bi u naseljima poput Petrićevca rok bio pet godina, prenosi Srpskainfo.

– Imaš kuću bez fasade? Ne možeš da je uradiš? Prihvatamo. I ti prihvati da je život u toj zoni takav i takav – poručio je on sugrađanima.

Imao je poruku za vlasnike zapuštenih objekata i zemljišta u centru Banjaluke.

- Jeste vid‌jeli one šupe i šupice, propale i uništene kuće u centru, u Srpskoj ulici. Ono ni na šta ne liči. Trebamo donijeti odluku, prijatelju možeš ti imati šupicu tu i ne moraš je nikad prodati, ali plaćaš porez na nepokretnost kao da je zgrada koja je tu ucrtana ili objekat. Čovjek drži šupicu koji hoće da proda za milione. Mi se sa tim ne možemo izboriti – rekao je Stanivuković.

Pa je najavio i da će Grad uređivati zapuštena dvorišta, ali uz obaveznu naplatu vlasnicima.

– Propala dvorišta mi ćemo kositi, ali ćemo proslijediti račune. Ko ne plati, ne može da izda, da pređe granicu, dajemo mu kaznu. Čovjek otišao pitaj Boga gd‌je, a nama ostavio blato i prljavo – rekao je on i dodao da svako treba da živi tamo gd‌je može.

– Oporezujte moju porodicu. Vid‌jeli ste kolika je kuća, treba da platim. I hoću, ali ne date da platim – poručio im je on.